DODIK: Ovo je izbor između Srbije koja stoji uspravno i Srbije koju bi neki opet da vode na uzici
MILORAD Dodik, poslao je snažnu poruku jedinstva srpskog naroda pred nedeljne izbore u Srbiji.
Pobeda srpskog naroda nad onima koji mu ne žele dobro biće kompletna 25. oktobra. A počela je u Republici Srpskoj - 4. oktobra, kada je narod rekao svoje, jasno i ubedljivo. Sada je došao red na Srbiju da zaokružimo pobjedu.
Rusija zna da ceni politiku neuvođenja sankcija. Rusija zna da ceni ono što Aleksandar Vučić radi za svoj narod, gde god se on nalazio. Prenosim vam ono što je Vladimir Putin poručio Srbima: njegova podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj politici je neupitna.
To nije moja reč. To je reč predsednika Rusije. I neka je čuju svi oni koji bi da Srbiju vuku na drugu stranu.
A Vučić je, zajedno sa svojim timom i sa nama iz Republike Srpske, otvorio proces dijaloga i s najmoćnijom zemljom sveta - Sjedinjenim Američkim Državama. Srbija danas ima strateške odnose i sa Rusijom, i sa Kinom i sa Amerikom. Nema više mnogo zemalja na svetu koje to mogu da kažu.
Dvadeset petog oktobra svi za Aleksandra Vučića i za Srbiju koja ne kleči.
Ovo nije izbor između dva programa ili dve stranke. Ovo je izbor između Srbije koja stoji uspravno i Srbije koju bi neki opet da vode na uzici. Srbi sa obe strane Drine to znaju. I zato će 25. oktobra pobediti Srbija - ne bilo čija, nego svoja.
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