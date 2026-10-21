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DRAMA IZNAD KALINJINGRADA: Pao lovac "Su-30" - ruska vojska izdala saopštenje (VIDEO)

Marta Stojanović

21. 10. 2026. u 17:01 >> 17:14

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VOJNI avion Su-30 srušio se danas u Kalinjingradskoj oblasti tokom trenažnog leta, posada se katapultirala i nema opasnosti po živote pilota, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ДРАМА ИЗНАД КАЛИЊИНГРАДА: Пао ловац Су-30 - руска војска издала саопштење (ВИДЕО)

Evgeny Biyatov/Sputnik/Profimedia, Iks printscreen/@JayinKyiv

- Danas, 21. oktobra, avion Su-30 srušio se tokom planiranog trenažnog leta u Kalinjingradskoj oblasti - navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Agencija je napomenula da se posada aviona katapultirala i da je već evakuisana od strane zemaljskog tima za potragu i spasavanje.

Kako se navodi, nema opasnosti po živote pilota.

- Avion se srušio u nenaseljenom području. Let je izvršen bez municije - navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)
 

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