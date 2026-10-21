DRAMA IZNAD KALINJINGRADA: Pao lovac "Su-30" - ruska vojska izdala saopštenje (VIDEO)

VOJNI avion Su-30 srušio se danas u Kalinjingradskoj oblasti tokom trenažnog leta, posada se katapultirala i nema opasnosti po živote pilota, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Evgeny Biyatov/Sputnik/Profimedia, Iks printscreen/@JayinKyiv

- Danas, 21. oktobra, avion Su-30 srušio se tokom planiranog trenažnog leta u Kalinjingradskoj oblasti - navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi RIA Novosti.

Agencija je napomenula da se posada aviona katapultirala i da je već evakuisana od strane zemaljskog tima za potragu i spasavanje.

Continuing to be a very dark month for Russian aviation, another of Russia's SU-30's has just crashed in Kaliningrad, the 10th this month. October aircraft losses | October 1–21, 2026 Oct 1: Mi-8 helicopter — Voronezh Oblast (crashed) Oct 4: Su-34 fighter-bomber — Khanskaya Air Base, Adygea (destroyed) Oct 4: Su-35S fighter — Khanskaya Air Base, Adygea (destroyed) Oct 15: 4 Su-34 fighter-bombers — Borisoglebsk Air Base, Voronezh Oblast (reportedly destroyed) Oct 15: 2 Su-34 fighter-bombers — Borisoglebsk Air Base, Voronezh Oblast (reportedly damaged) Oct 21: Su-30 fighter — Kaliningrad Oblast (crashed) — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 21, 2026

Kako se navodi, nema opasnosti po živote pilota.

- Avion se srušio u nenaseljenom području. Let je izvršen bez municije - navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

