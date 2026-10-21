Zvezda poslala važno obaveštenje navijačima pred Kopenhagen
Fudbaleri Crvene zvezde 22. oktobra u četvrtak igraju meč 2. kola Lige konferencija, a pred susret oglasila se Crvena zvezda.
Kako se zbog interesovanja navijača očekuju gužve Zvezda se oglasila saopštenjem kojima obaveštavaju navijače o logistici pred utakmicu koja se igra sutra od 18.45.
Obaveštenje "Novosti" prenose u celosti:
- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.
- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Kopenhagena.
- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz “češalj”. Ukoliko dođe do povrede na taj način, FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.
- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.
- Kapije stadiona “Rajko Mitić” će biti otvorene u četvrtak 22. oktobra od 16 časova i 45 minuta.
- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi izbegli nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.
- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.
- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.
- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.
- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.
- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.
- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.
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