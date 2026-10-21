DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 22. OKTOBAR: Bik sklon burnim reakcijama, Rak preispituje prošlost, Škorpiji stiže novac preko inostranstva

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 22. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Marsa donosi trzavice u partnerskim odnosima i nepovoljno utiče na dogovore. Neočekivana promena plana. Iznenadni odlazak na put. Svađa s rođakom. Glavobolja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Prelazak Meseca preko kuće planova i novca pod uticajem Merkura, vladaoca vaših finansija, donosi vam novac preko trgovine, privatnog biznisa, kraćih putovanja. Skloni ste burnim reakcijama u odnosu s partnerom. Hormonski disbalans.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija, u retrogradnom hodu, pravi trigon sa Mesecom koji ulazi u kuću karijere, donoseći vam probleme sa nadređenima, naročito sa ženama. Dodatni oprez u saobraćaju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Preazak vašeg vladaoca Meseca preko devete kuće donosi vam susret sa interesantnom osobom na putovanju, predavanju, ispitu ili društvene mreže. Skloni ste preispitivanju događaja iz prošlosti. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Inkonjunkcija između Meseca i retrogradnog Merkura u vašem znaku zahteva prilagođavanje novim okolnostima i situacijama, kao i oprez u dogovorima, sa dokumentacijom i ugovorima. Poslušajte savet Vage.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac retrogradni Merkur u kući komunikacija obrazuje trigon sa Mesecom u kući partnerstva donoseći vam konflikte sa partnerom, probleme na putovanjima i sa ugovorima. Susret sa bivšom simpatijom. Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekt između Meseca u kući posla i Marsa u kući novca, upozorava na finansijske probleme i promenu planova. Pozicija vašeg vladaoca Venere donosi uvećanje prihoda ali i vanredne troškove. Zadržavanje vode u organizmu.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec pod uticajem vašeg vladaoca Marsa i Jupitera iz kuće karijere donosi probleme na poslu i sukobe sa nadređenima. Nove mogućnosti za zaradu preko inostranstva. Provodite više vremena u prirodi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Merkur, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i karijerom,pravi trigon sa Mesecom u kući privatnog života, donoseći vam trzavice u ljubavi i sukobe sa nadređenima. Uvećanje prihoda preko poslovnog ortakluka.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući biznisa pod uticajem planeta iz kuće novca donosi vanredne izdatke i finansijske probleme. Uvećanje zarade preko intelektualne delatnosti ili privatnog preduzetništva. Dobijate romantičnu poruku od Raka.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Trigon između Meseca u kući novca i Merkura u kući karijere donosi vam priliku za nov dogovor ili isplativ ugovor. Dobro razmislite pre donošenja odluke ili izjave u javnosti. Uvećanje prihoda preko kreativne delatnosti.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u vašem znaku pravi napet aspekt sa Jupiterom u kući posla i zdravlja donoseći vam probleme sa saradnicima, kolegama i intenziviranje hroničnih tegoba. Iznenadna šansa za saradnju sa strancima. Nesanica.