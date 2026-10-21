MALI PORUČIO: Ovo su ključni izbori za Srbiju, 25. odlučujemo da li će Srbija nastaviti sa rastom i razvojem ili će stati

JOŠ jedan veličanstven skup i snažna energija ujedinjene Srbije!

Foto: printskrin instagram

Građani su večeras u Nišu ponovo pokazali da žele da Srbija nastavi da napreduje, da se nastavi sa izgradnjom puteva, bolnica, škola, otvaranjem novih radnih mesta, sa rastom plata i penzija i poboljšanjem životnog standarda.

Poslali su jasnu poruku da podržavaju politiku i načela koje zastupamo predvođeni Aleksandrom Vučićem, da su za politiku koja spaja, a ne deli, da ne žele da odustanu od budućnosti koju smo zajedno zacrtali, da žele modernu državu koja napreduje, a ne zemlju na ivici bankrota.

Pokazali su kako se neguju prave vrednosti, da poštuju i cene naporan rad i rezultate, kako se voli domovina. I to je slika prave, većinske, Srbije. Srbije koja želi mir i stabilnost, dalji rast i razvoj, a ne podele i blokade!

Zato su ovo ključni izbori za Srbiju, jer se na biralištima 25. oktobra odlučuje da li će Srbija nastaviti sa rastom i razvojem ili će stati. A Srbija ne može sebi da priušti da stane.

I zato je važno da građani izađu na izbore i svoj glas daju listi pod rednim brojem jedan, listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Samo tako su zagarantovani mir i stabilnost i samo tako ćemo nastaviti da napredujemo.

Naša najveća snaga je u jedinstvu i slozi. Hajde da to pokažemo i 25. oktobra! Da svima, koji žele da Srbija stane, kažemo jedno snažno NE – da nećemo dozvoliti da nas vrate u prošlost, već da ćemo ujedinjeni nastaviti da postižemo uspehe i dobre rezultate i tako obezbedimo još bolji životni standard za sve građane. Živela Srbija! Ujedinjeni do pobede!