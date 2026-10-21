Tenis

Pravo niotkuda! Janik Siner se vraća na teren

М.П.

21. 10. 2026. u 11:23

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Odlaganje egzibicionog turnira „Slem šest kraljeva“ u Rijadu sa oktobra na period od 27. do 30. decembra pokrenulo je spekulacije o mogućem povratku Janika Sinera na teren, pošto se Italijan ponovo našao na promotivnim materijalima iako je ranije najavio pauzu do kraja godine i pripreme za Australijan open 2027.

Право ниоткуда! Јаник Синер се враћа на терен

AP Photo/Brian Inganga

Umesto Sinera čije je mesto ranije popunio Lerner Tijen, novi vizuali ponovo ističu italijanskog tenisera, dvostrukog uzastopnog šampiona ovog turnira (2024. i 2025. protiv Alkaraza), mada nije potvrđeno da li je reč o zvaničnoj odluci ili grešci organizatora.

Pored njega, na turniru su najavljeni Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Aleks de Minor i Tejlor Fric.


 

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