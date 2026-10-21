Pravo niotkuda! Janik Siner se vraća na teren

Odlaganje egzibicionog turnira „Slem šest kraljeva“ u Rijadu sa oktobra na period od 27. do 30. decembra pokrenulo je spekulacije o mogućem povratku Janika Sinera na teren, pošto se Italijan ponovo našao na promotivnim materijalima iako je ranije najavio pauzu do kraja godine i pripreme za Australijan open 2027.

AP Photo/Brian Inganga

Umesto Sinera čije je mesto ranije popunio Lerner Tijen, novi vizuali ponovo ističu italijanskog tenisera, dvostrukog uzastopnog šampiona ovog turnira (2024. i 2025. protiv Alkaraza), mada nije potvrđeno da li je reč o zvaničnoj odluci ili grešci organizatora.

Pored njega, na turniru su najavljeni Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Aleks de Minor i Tejlor Fric.

🚨🎾 El torneo de exhibición 'Six Kings Slam' queda aplazado por los bombardeos en Riad 📅🇸🇦 El torneo se pospone y, en principio, se disputará del 27 al 30 de diciembre 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/3FCHrCVKoR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2026