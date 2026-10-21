Fudbal

Zajednica Superlige i Prve lige Srbije se oglasila zbog Radojčića

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 10. 2026. u 16:35

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Srpsko suđenje dobilo je veliko priznanje u utorak, pošto je Igor Radojčić imenovan za člana Sudijske komisije Fudbalskog saveza Turske, a tim povodom stigla je i čestitka od strane Zajednice fudbalskih klubova Superlige i Prve lige Srbije.

Заједница Суперлиге и Прве лиге Србије се огласила због Радојчића

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Zajednica je čestitala Radojčiću na imenovanju na novoj funkciji u Sudijskoj komisiji Fudbalskog saveza Turske, gde će posebno biti zadužen za bolju implemantaciju i razvoj VAR tehnologije, što je veliko priznanje za srpski fudbal.

- Tokom višegodišnje uspešne saradnje sa Zajednicom, Radojčić je dao značajan doprinos unapređenju suđenja i edukaciji klubova Superlige i Prve lige Srbije, a posebno implementaciji VAR tehnologije u srpskom fudbalu, čime se profilisao kao jedan od vodećih stručnjaka u ovoj oblasti. Njegovo imenovanje predstavlja priznanje stručnom radu, znanju i iskustvu koje Igor poseduje, ali i potvrdu ugleda koji stručnjaci iz srpskog fudbala uživaju na međunarodnoj sceni. Predsednik Dragoljub Zbiljić, u ime Zajednice i njenog menadžmenta, uputio je Radojčiću iskrene čestitke i poželeo mu mnogo uspeha u obavljanju nove dužnosti, uz zahvalnost za dosadašnju izuzetno uspešnu saradnju - navodi se u saopštenju Zajednice.

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