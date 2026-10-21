Kakva dva potpisa za Crvenu zvezdu!

DVA velika bisera Crvene zvezde, Stefan Gudelj i Matej Gaštarov produžili su ugovor sa crveno-belima do 2031. godine, prenosi tim iz Ljutice Bogdana.

Foto: Mario Maric

Štoper crveno-belih Stefan Gudelj istakao je da mu novi ugovor predstavlja veliku čast, ali i dodatni motiv za nastavak rada. Mladi fudbaler je tokom aktuelne sezone uspeo da se izbori za značajnu ulogu u ekipi, a dobrim nastupima zaslužio je i poziv u A reprezentaciju Srbije.

- Želeo bih pre svega da se zahvalim upravi kluba i stručnom štabu na ukazanom poverenju. Ovo je velika stvar za mene i moju porodicu. Tokom ove sezone sam se izborio da standardno igram u klubu, zatim je stigao poziv za A nacionalni tim Srbije i drago mi je da je tako. Iza mene je period u kojem se sve brzo odvijalo, kvalitetnim radom i partijama sam se nametnuo u klubu, postigao prvi gol u najdražem dresu, a zatim je usledio i debi za seniorsku reprezentaciju Srbije. Drago mi je što se trud isplatio, ali je u ovom trenutku najvažnije ostati miran i ići korak po korak. Pred nama je važan evropski meč protiv Kopenhagena i maksimalno smo fokusirani da odigramo kako treba. Novi ugovor predstavlja ogroman podstrek za dalji rad, ovde se ne zaustavljam i nastaviću da dajem maksimum kako bi sve bilo na najvišem nivou - rekao je Gudelj.

Zadovoljstvo zbog potpisa novog ugovora nije krio ni Matej Gaštarov, koji je naglasio da mu ovaj korak predstavlja ostvarenje dečačkog sna. Mladi defanzivni vezista poručio je da želi da nastavi da napreduje i iskoristi svaku priliku koja mu se ukaže.

- Mnogo mi znači novi ugovor. Mnogo sam radio da bih bio ovde gde sam sad i ovo je ostvarenje sna, koji sam sanjao još od malih nogu. Sve je išlo brzo, ali sam verovao u naporan rad, dočekao pravu priliku da pokažem šta umem i presrećan sam što se sve ovako odvija. Novi ugovor mi je samo dodatna motivacija da nastavim da radim još više, da pažljivo slušam sve zahteve trenera i primenjujem ih na terenu kako bih bio bolji iz dana u dan. Na svakom treningu pružam sto posto svojih mogućnosti, dobro sam počeo i planiram da u istom ritmu nastavim i u narednom periodu - istakao je Gaštarov.

Gudelj je rođen 18. maja 2006. godine u Trebinju, a prošao je sve mlađe kategorije Crvene zvezde, u kojima je nosio i kapitensku traku. Nakon zapaženih nastupa za razvojni tim Grafičar, početkom 2026. godine priključen je prvom timu.

Iako je tokom razvoja igrao u veznom redu, Gudelj se afirmisao na poziciji štopera. Za prvi tim Zvezde do sada je odigrao 21 utakmicu i postigao jedan gol, dok je poziv u seniorsku reprezentaciju Srbije dodatno potvrdio njegov napredak.

Gaštarov je rođen 15. novembra 2006. godine u Skoplju, a na Marakanu je stigao u avgustu 2024. iz Vardara. Sa omladinskom selekcijom Crvene zvezde osvojio je šampionsku titulu, a potom je seniorsko iskustvo sticao na pozajmici u čačanskom Borcu.

Dobrim igrama uspeo je da se nametne stručnom štabu, pa je u sezoni 2026/27 postao standardni prvotimac. U dresu crveno-belih do sada je upisao 14 nastupa i jedan pogodak.