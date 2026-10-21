Triologija se bliži kraju: Jan otkrio šta očekuje od Meraba u njihovoj finalnoj borbi

Petr Jan smatra da će Merab Dvališvili u njihovom trećem međusobnom okršaju pokušati da promeni taktiku i više se osloni na rvanje.

ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Šampion UFC bantam kategorije Petr Jan sprema se za novi obračun sa Merabom Dvališvilijem, a pred njihov naredni duel otkrio je šta očekuje od svog velikog rivala.

Njih dvojica trenutno imaju po jednu pobedu u međusobnim susretima. Dvališvili je slavio u prvom okršaju, dok je Jan u revanšu uspeo da vrati pojas i izjednači skor, pa će treći duel odlučiti ko će imati prednost u njihovom rivalstvu.

Iako se Jan smatra blagim favoritom, Gruzijac je poznat po izuzetnom tempu, pritisku i konstantnim pokušajima obaranja, zbog čega ga niko ne može unapred otpisati.

U razgovoru za „MMA Junkie“, ruski borac izneo je očekivanja pred novu borbu i objasnio šta bi moglo da bude drugačije ovog puta.

- Mislim da će ovog puta pokušati da bude više rvač i da se više oslanja na rvanje - rekao je Jan, govoreći o mogućim promenama u pristupu svog protivnika.

Za ruskog šampiona, međutim, ovaj meč predstavlja mnogo više od nastavka rivalstva. Jan želi da stavi tačku na priču sa Dvališvilijem i još jednom odbrani šampionski pojas.

- Sve je važno: završiti trilogiju, zatvoriti jedno poglavlje i okrenuti novu stranicu. Sada se govori i o tome ko je najveći svih vremena, a drugi su počeli da pominju moje ime u tim razgovorima. Ipak, trenutno je najvažnije odbraniti pojas. Nije bitno ko je preko puta nas, cilj je da pobedimo i sačuvamo titulu - poručio je Jan.

Šampion je govorio i o mogućim protivnicima nakon ovog meča, istakavši da u kategoriji postoji veliki broj boraca koji zaslužuju priliku.

- Mnogo je boraca koji to zaslužuju. Ima dosta momaka koji rade odlične stvari, a sa mnogima sam se već borio. Ušao sam u oktagon i protiv nekoliko boraca iz samog vrha. Ko god bude sledeći i koga god organizacija odredi, spreman sam da se borim - zaključio je Jan.

Treći susret Jana i Dvališvilija tako donosi novi nastavak jednog od najzanimljivijih rivalstava u bantam kategoriji, a ostaje da se vidi da li će Gruzijac zaista više insistirati na rvanju ili će šampion ponovo pronaći odgovor na njegov prepoznatljivi pritisak.