RUSI SU STVORILI MONSTRUMA: Uz pomoć veštačke inteligencije pogađa 99 odsto ciljeva
UVOĐENjE veštačke inteligencije u sistem za upravljanje vatrom protivvazduhoplovnog raketnog sistema „Citadela” omogućilo je verovatnoću pogađanja cilja od 99%.
Veštačka inteligencija u protivvazduhoplovnom raketnom sistemu „Citadela” obezbeđuje uspešnost pogađanja cilja od 99%, prenosi agencija TASS, pozivajući se na državnu korporaciju „Rosteh”.
„Sistem je opremljen sistemom za upravljanje vatrom zasnovanim na veštačkoj inteligenciji. Primena algoritama mašinskog učenja osigurava efikasnost dejstva po cilju od 99%”, naglasili su iz državne korporacije.
Sistem je sposoban da uči direktno tokom borbenih dejstava. Ukoliko prvi hitac promaši, algoritam analizira grešku i koriguje naredni hitac. Prema navodima „Rosteha”, za uništenje jednog cilja potrebno je najviše četiri hica. Municija sa programabilnim upaljačem detonira u željenoj tački, prekrivajući cilj oblakom gelera.
Trenutno se „Citadela” koristi za zaštitu kritičnih objekata od krstarećih raketa, teških bespilotnih letelica i malih FPV dronova. Autonoman rad sistema omogućava rasterećenje teških protivvazduhoplovnih raketnih sistema.
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