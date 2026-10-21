Čim je kročio na Marakanu, treneru Kopenhagena su objasnili šta ga u četvrtak čeka protiv Zvezde (VIDEO)

Fudbaleri Kopenhagena odradili su poslednji trening uoči duela sa Crvenom zvezdom u četvratk veče (18.45), a jedan detalj posebno je privukao pažnju.

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Naime, trener danske ekipe Bo Svenson, zajedno sa svojim saradnicima, među prvima je kročio na teren Marakane i prvo što su uradili bio je pogled na severnu tribinu - mesto sa kojeg najvatrenije pristalice crveno-belih bodre svoj klub.

Dok su se kretali ka klupama, Svensonu je jasno predočeno da o kojoj se tribini radi, šta predstavlja Sever i da će odatle u četvrtak stizati neverovatna energija u korist njihovog protivnika.

Dok je Svenson gledao severnu tribinu, danske medije je najviše interesovao taj čuveni tunel po kom je najveći srpski stadion prepoznatljiv.

Podsetimo, Zvezda je pod imperativom pozitivnog rezultata nakon kiksa u 1. koli Lige konferencije i poraza od Lugana.

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