HAOS U LIGI ŠAMPIONA: Komo i Mančester junajted pod znakom pitanja, UEFA već ima plan!

Utakmica između Koma i Mančester junajteda, koja je na programu u okviru Lige šampiona, mogla bi da bude odložena zbog ozbiljnih vremenskih neprilika koje su pogodile sever Italije.

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Nadležne italijanske službe izdale su narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i mogućih snažnih grmljavinskih oluja, a posebno zabrinjava količina vode koja je tokom prethodnih dana pala u ovom delu zemlje. Zbog toga se pojavila bojazan da teren stadiona "Đuzepe Sinjalja" neće biti u stanju da omogući odigravanje utakmice.

Ipak, za sada nema potvrde o odlaganju. Ekipa Mančester junajteda doputovala je u Italiju prema planu, a fudbaleri i stručni štab spremaju se za duel u predviđenom terminu. U taboru Koma, prema pisanju engleskih medija, veruju da će uslovi dozvoliti da se utakmica odigra.

UEFA već ima plan u slučaju odlaganja

Ukoliko vremenski uslovi onemoguće početak utakmice ili njen završetak, pravila UEFA predviđaju da se meč, po pravilu, odigra narednog dana.

- Ako se na dan utakmice odluči da meč ne može da počne ili ne može da bude odigran u celosti, utakmica ili njen preostali deo po pravilu se igra narednog dana - navodi se u pravilniku evropske kuće fudbala.

Takav scenario, međutim, mogao bi da izazove dodatne probleme u kalendaru oba kluba. Mančester junajted naredni prvenstveni meč igra u nedelju protiv Bornmuta, dok Komo već u subotu očekuje duel sa Sasuolom.

Ukoliko utakmicu ne bi bilo moguće odigrati narednog dana, UEFA bi odredila novi termin, čak i ukoliko bi to zahtevalo odstupanje od uobičajenog kalendara takmičenja.

Gust raspored dodatno komplikuje situaciju

Pronalaženje novog termina ne bi bilo jednostavno, s obzirom na obaveze oba kluba u domaćim prvenstvima i evropskim takmičenjima. Kao jedna od mogućnosti pominje se i period tokom zimske pauze u italijanskom prvenstvu, ali za sada nema zvanične odluke niti potvrđenog alternativnog datuma.

Komo i Mančester junajted tako čekaju konačnu procenu uslova na stadionu, dok ostaje da se vidi da li će vremenske neprilike zaista uticati na odigravanje evropskog duela.

Za sada je utakmica planirana prema prvobitnom rasporedu, a eventualno odlaganje zavisiće od procene bezbednosti i uslova za igru.