OŠTRA PORUKA IRANA: "Ne možete da igrate žrtvu nakon što ste izazvali globalni haos"

POTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da je to ministarstvo optužilo protivnike Irana za pokretanje napada tokom pregovora, ubistva iranskih zvaničnika i dece, kao i za pojačavanje sankcija, ocenjujući da snose odgovornost za regionalnu nestabilnost i globalnu ekonomsku nesigurnost.

Profimedia

- Dva puta su napali Iran za manje od devet meseci, dok su pregovori bili u toku. Masakrirali su našu decu u Minabu, ubili naše ćerke u Lamerdu, izvršili atentat na naše lidere i pojačali sankcije našem narodu - navedeno je u objavi tog ministarstva na Iksu.

They attacked Iran twice in less than nine month - while negotiations were underway. They massacred our children in Minab, murdered our daughters in Lamerd, assassinated our leaders, and intensified sanctions on our people. They destroyed the very MoU they signed on 17 June, and now they demand that the world condemn Iran! The world is paying the price of your unlawful aggression through regional instability and global economic insecurity. You cannot launch a war of choice, set the region ablaze, unleash global chaos, and then play the victim. You cannot evade responsibility by turning the aggressor into the accuser and the victim into the culprit. — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) October 21, 2026

Dodato je da je time uništen i memorandum o razumevanju potpisan 17. juna, uz optužbu da protivnici Irana sada zahtevaju da međunarodna zajednica osudi Teheran.

- Ne možete da pokrenete rat po vašem izboru, zapalite region, izazovete globalni haos, a zatim da igrate žrtvu - navedeno je u objavi, uz poruku da odgovornost ne može da se izbegne predstavljanjem agresora kao tužioca, a žrtve kao krivca.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

DIVNE SCENE NA ULICAMA NIŠA: Narod u kolonama uz "Ruzmarin" dolazi na veliki skup