OŠTRA PORUKA IRANA: "Ne možete da igrate žrtvu nakon što ste izazvali globalni haos"
POTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da je to ministarstvo optužilo protivnike Irana za pokretanje napada tokom pregovora, ubistva iranskih zvaničnika i dece, kao i za pojačavanje sankcija, ocenjujući da snose odgovornost za regionalnu nestabilnost i globalnu ekonomsku nesigurnost.
- Dva puta su napali Iran za manje od devet meseci, dok su pregovori bili u toku. Masakrirali su našu decu u Minabu, ubili naše ćerke u Lamerdu, izvršili atentat na naše lidere i pojačali sankcije našem narodu - navedeno je u objavi tog ministarstva na Iksu.
Dodato je da je time uništen i memorandum o razumevanju potpisan 17. juna, uz optužbu da protivnici Irana sada zahtevaju da međunarodna zajednica osudi Teheran.
- Ne možete da pokrenete rat po vašem izboru, zapalite region, izazovete globalni haos, a zatim da igrate žrtvu - navedeno je u objavi, uz poruku da odgovornost ne može da se izbegne predstavljanjem agresora kao tužioca, a žrtve kao krivca.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
DIVNE SCENE NA ULICAMA NIŠA: Narod u kolonama uz "Ruzmarin" dolazi na veliki skup
Preporučujemo
PAD OD 10 ODSTO: Cena nafte niža zbog nade u nastavak pregovora SAD i Irana
20. 10. 2026. u 22:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)