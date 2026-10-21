Svet

OŠTRA PORUKA IRANA: "Ne možete da igrate žrtvu nakon što ste izazvali globalni haos"

Ivana Manić

21. 10. 2026. u 17:09

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POTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da je to ministarstvo optužilo protivnike Irana za pokretanje napada tokom pregovora, ubistva iranskih zvaničnika i dece, kao i za pojačavanje sankcija, ocenjujući da snose odgovornost za regionalnu nestabilnost i globalnu ekonomsku nesigurnost.

ОШТРА ПОРУКА ИРАНА: Не можете да играте жртву након што сте изазвали глобални хаос

Profimedia

- Dva puta su napali Iran za manje od devet meseci, dok su pregovori bili u toku. Masakrirali su našu decu u Minabu, ubili naše ćerke u Lamerdu, izvršili atentat na naše lidere i pojačali sankcije našem narodu - navedeno je u objavi tog ministarstva na Iksu.

Dodato je da je time uništen i memorandum o razumevanju potpisan 17. juna, uz optužbu da protivnici Irana sada zahtevaju da međunarodna zajednica osudi Teheran.

- Ne možete da pokrenete rat po vašem izboru, zapalite region, izazovete globalni haos, a zatim da igrate žrtvu - navedeno je u objavi, uz poruku da odgovornost ne može da se izbegne predstavljanjem agresora kao tužioca, a žrtve kao krivca.

(Tanjug)

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