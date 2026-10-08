RIMLJANI SPREČILI ROME DA NASILNO UĐU U GRADILIŠTE: Stanovnici naselja San Lorenco reagovali kada su čuli buku
Romi su pokušali da zauzmu napušteno gradilište, stanovnici iz okolnih zgrada su videli kako ulazi jedna grupa u zgradu koja jož nije dovršena, istovarili su šatore, ćebad i nameštaj kako bi postavili očegledno kamp za sklonište. Nije jasna uloga sveštenika koji je viđen u toj priči, a bilo je i radnika za koje se zna da pripadaju uobičajenim udruženjima za socijalnu zaštitu.
Stanovnici su kontaktirali snage javnog reda i uspeli da spreče pokušaj zauzimanja tog prostora, policija je bila tako efikasna da je stigla za nekoliko minut. Sutradan je preduzeće za čistoću očistilo teren i svi predmeti koje su romi već ostavili odneli na đubre, šatori, kreveti, stolice, stolove...
Ovaj incident je ponovo izazvao nezadovljstvo stanovnika toga kraja jer rimska opštinska adminisracija izvesne objekte dodeljuje „krhkoj“ zoni u nekim naseljima Rima pa čak i u blizini gavne železničke stanice Termini. Romi su, uobičajeno, takve građane imenovali rasistima. Stanovnici su umorni od takvih pokušaja zauzimanja prostora u gadau i beskućnika koje niko na neki drugačiji način ne želi ili ne uspeva da smesti.
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