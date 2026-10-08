CEO REGION U NEVERICI! Edin DŽeko se krsti kao pravoslavac

Priča o sedmogodišnjem dečaku Urošu Preradoviću iz Banje Luke i fudbaleru Edinu Džeku privukla je veliku pažnju i raznežila čitav region.

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Nakon što se proslavljeni napadač Edin Džeko oprostio od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, mali Uroš je to veoma teško podneo i, prema rečima njegove majke Maje, neutešno je jecao jer njegov omiljeni fudbaler više neće igrati u dresu "Zmajeva".

Sutradan je Uroš na času pravoslavne veronauke dobio zadatak da nacrta i oboji osobu koja se moli (krsti). Pod utiskom emotivnog oproštaja, dečak je nacrtao upravo Edina Džeka i pored figure dopisao njegovo prezime.

Crtež zapravo predstavlja Uroševu iskrenu želju i nadu da se fudbaler (koji je inače islamske veroispovesti) moli da ponovo zaigra za reprezentaciju.

Nakon što je njegova majka podelila ovu fotografiju na društvenim mrežama uz poruku da dečija ljubav ne poznaje podele, priča je brzo stigla i do samog fudbalera.

Edin Džeko je lično kontaktirao malog Uroša putem videopoziva, pohvalio njegov crtež i oduševio dečaka, a obećao mu je i ulaznice za utakmicu reprezentacije BiH kako bi ispunio njegovu veliku rođendansku želju.

