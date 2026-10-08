Mira Andrejeva u polufinalu posle velike borbe
RUSKINjA sigurana protiv zemljakinje na turniru u Pekingu.
Šampionka Rolan Garosa je savladala Jekaterinu Aleksandrovu sa 7:6(4), 7:6(3) i tako ostala u trci za prvu titulu još od grend slema u Parizu.
Ishod prvog seta mogao je da bude drugačiji, pošto je 28. na VTA listi servirala za vođstvo pri rezultatu 3:5. Ipak, peta teniserka sve je vratila brejk i potom u taj-brejku bila bolja.
Velika borba nastavila se i u drugom delu duela. Najpre je Andrejeva kod 5:3 servirala za pobedu, ali ruka je zadrhata i izgubila je ta gem. Potom je Aleksandrova došla situaciju da na svoj servis reši set, no ni ona u tome nije uspela, pa se ponovo otišlo u taj-brejk.
U 13. gemu viđena je totalna dominacija 19-godišnjakinje iz Krasnojarska. Protivnicu je ostavila na tri poena i slavila je posle jednog sata i 55 minuta.
Andrejeva će u polufinalu igrati protiv Čehinje, Nikole Bartunkove koja je pobedila zemljakinju Karolinu Muhovu.
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