Republika Srpska

ŠOKANTAN POZIV NA UBISTVO MILORADA DODIKA: "To nije metafora, to je poziv na fizičko uklanjanje jednog političara"

JM

08. 10. 2026. u 19:15

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NAKON što je bivši ambasador u BiH Majkl Marfi na društvenoj mreži napisao da je Evropska unija trebalo da predsedniku Miloradu Dodiku "nabije glogov kolac u srce" kada je za to imala priliku, oglasio se lider SNSD porukom da se ne javlja "povodom njega, nego zbog njih".  

ШОКАНТАН ПОЗИВ НА УБИСТВО МИЛОРАДА ДОДИКА: То није метафора, то је позив на физичко уклањање једног политичара

Foto: Tviter Majkl Marfi

- To nije metafora. To nije stilsko sredstvo. To je poziv na fizičko uklanjanje jednog političara. A glogov kolac nije nikakva apstrakcija - to je ono čime se ubija čovek i onda ga ostavljate da ga narod gleda. Marfi je to napisao javno, na mreži kojoj ima pristup celi svet - napisao je Dodik na platformi Iks.

I nije to "kasna analiza", kaže Dodik i ističe da je to poziv "sve slabijoj EU da nastavi politiku čiji su kreatori on (Marfi) i (Kristijan) Šmit.

Jedan je nametao Izborni zakon petnaest puta, drugi sada javno računa koliko je propušteno da se neko ubije na vreme.

- Dve godine su kukali. Dve godine su izmišljali, podmetali, sudili, pretili. I evo ih - i dalje kukaju. Korumpirane, na sve spremne elite kojima pripada i Majkl Marfi - naveo je Dodik i ukazao:

- I tu Marfi pokazuje nešto više od mržnje prema srpskom narodu. On pokazuje mržnju prema sopstvenom, američkom narodu. Potcenjuje izbornu volju Amerikanaca. Potcenjuje njihovu dobru nameru. Potcenjuje činjenicu da napuštanje politike pritisaka i sankcija u BiH nije na svoju ruku smislio pojedinac - nego je američki narod izabrao tu politiku i demokratski izabrao da napusti onu kojoj pripada ovaj naručilac ubistva Majkl Marfi. Donald Tramp nije pokrenuo nešto novo. On je vratio zdrav razum. Odustao je od koncepta izgradnje nacija i mešanja u pitanja drugih država. A Marfi je apologeta tog koncepta. -

Dodik ističe da je ovo najbolji dokaz koliko Marfi nije pri sebi. "Nazvati mene 'hrišćanskim nacionalistom' - kao da je to uvreda. Hrišćanin sam. Pravoslavac sam. Srbin sam. I svoj sam, na svome", poručio je.

Iz te tvrdnje, ističe, vidi se sav bes zbog onoga u čemu nije uspeo: da poništi hrišćanski i pravoslavni identitet srpskog naroda.

- Da mu ga oduzme. Zato su me i hteli ukloniti. Ne zato što sam jedan čovek na čelu naroda - nego zato što sam jedan od milion Srba koji nisu i neće dozvoliti da budu bilo šta osim Srbi, pravoslavni hrišćani - istakao predsednik SNSD.

A projekat izmišljene "bosanske nacije" imao je tačno taj cilj, kaže Dodik i ističe da je "ovaj paćenik to priznao",

"Sam. Javno", naveo je Dodik. Da ovo ne ostane samo odgovor na lupetanja jednog nekada važnog plaćenika antisrpskih interesa.

- Prethodnih godina srpski narod u Republici Srpskoj učinio je sebe dostojnim kosovskih junaka, junaka Cera i Kajmakčalana. Nema pritiska za koji smo spremni da se odreknemo sebe. Nema žrtve koju nećemo podneti zarad konačne pobede. Ne možete nas poraziti. I možete nikad lakše živeti pored nas. Mi vaše nećemo - ali svoje ne damo. Nek se nosi Marfi i svi marfijevci u dođavola. - poručuje Dodik

(Sputnik)
 

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