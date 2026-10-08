ŠOKANTAN POZIV NA UBISTVO MILORADA DODIKA: "To nije metafora, to je poziv na fizičko uklanjanje jednog političara"

NAKON što je bivši ambasador u BiH Majkl Marfi na društvenoj mreži napisao da je Evropska unija trebalo da predsedniku Miloradu Dodiku "nabije glogov kolac u srce" kada je za to imala priliku, oglasio se lider SNSD porukom da se ne javlja "povodom njega, nego zbog njih".

Foto: Tviter Majkl Marfi

- To nije metafora. To nije stilsko sredstvo. To je poziv na fizičko uklanjanje jednog političara. A glogov kolac nije nikakva apstrakcija - to je ono čime se ubija čovek i onda ga ostavljate da ga narod gleda. Marfi je to napisao javno, na mreži kojoj ima pristup celi svet - napisao je Dodik na platformi Iks.

I nije to "kasna analiza", kaže Dodik i ističe da je to poziv "sve slabijoj EU da nastavi politiku čiji su kreatori on (Marfi) i (Kristijan) Šmit.

Jedan je nametao Izborni zakon petnaest puta, drugi sada javno računa koliko je propušteno da se neko ubije na vreme.

- Dve godine su kukali. Dve godine su izmišljali, podmetali, sudili, pretili. I evo ih - i dalje kukaju. Korumpirane, na sve spremne elite kojima pripada i Majkl Marfi - naveo je Dodik i ukazao:

- I tu Marfi pokazuje nešto više od mržnje prema srpskom narodu. On pokazuje mržnju prema sopstvenom, američkom narodu. Potcenjuje izbornu volju Amerikanaca. Potcenjuje njihovu dobru nameru. Potcenjuje činjenicu da napuštanje politike pritisaka i sankcija u BiH nije na svoju ruku smislio pojedinac - nego je američki narod izabrao tu politiku i demokratski izabrao da napusti onu kojoj pripada ovaj naručilac ubistva Majkl Marfi. Donald Tramp nije pokrenuo nešto novo. On je vratio zdrav razum. Odustao je od koncepta izgradnje nacija i mešanja u pitanja drugih država. A Marfi je apologeta tog koncepta. -

Dodik ističe da je ovo najbolji dokaz koliko Marfi nije pri sebi. "Nazvati mene 'hrišćanskim nacionalistom' - kao da je to uvreda. Hrišćanin sam. Pravoslavac sam. Srbin sam. I svoj sam, na svome", poručio je.

Ne javljam se povodom njega, nego zbog njih. Majkl Marfi, bivši ambasador SAD u BiH, javno je napisao da je EU trebalo da mi "zabije glogov kolac u srce" kada je za to imala priliku. To nije metafora. To nije stilsko sredstvo. To je poziv na fizičko uklanjanje jednog političara. A glogov kolac nije nikakva apstrakcija - to je ono čime se ubija čovjek i onda ga ostavljate da ga narod gleda. Marfi je to napisao javno, na mreži kojoj ima pristup cijeli svijet. I nije to "kasna analiza". To je poziv sve slabijoj EU da nastavi politiku čiji su kreatori on i Šmit. Jedan je nametao Izborni zakon petnaest puta, drugi sada javno računa koliko je propušteno da se neko ubije na vrijeme. Dvije godine su kukali. Dvije godine su izmišljali, podmetali, sudili, prijetili. I evo ih - - i dalje kukaju. Korumpirane, na sve spremne elite kojima pripada i Majkl Marfi. I tu Marfi pokazuje nešto više od mržnje prema srpskom narodu. On pokazuje mržnju prema sopstvenom, američkom narodu. Potcjenjuje izbornu volju Amerikanaca. Potcjenjuje njihovu dobru namjeru. Potcjenjuje činjenicu da napuštanje politike pritisaka i sankcija u BiH nije na svoju ruku smislio pojedinac - nego je američki narod izabrao tu politiku i demokratski izabrao da napusti onu kojoj pripada ovaj naručilac ubistva Majkl Marfi. Donald Tramp nije pokrenuo nešto novo. On je vratio zdrav razum. Odustao je od koncepta izgradnje nacija i miješanja u pitanja drugih država. A Marfi je apologeta tog koncepta. Ovo je najbolji dokaz koliko čovjek nije pri sebi. Nazvati mene "hrišćanskim nacionalistom" - kao da je to uvreda. Hrišćanin sam. Pravoslavac sam. Srbin sam. I svoj sam, na svome. Iz te tvrdnje vidi se sav bijes zbog onoga u čemu nije uspio: da poništi hrišćanski i pravoslavni identitet srpskog naroda. Da mu ga oduzme. Zato su me i htjeli ukloniti. Ne zato što sam jedan čovjek na čelu naroda - nego zato što sam jedan od milion Srba koji nisu i neće dozvoliti da budu bilo šta osim Srbi, pravoslavni hrišćani. A projekat izmišljene "bosanske nacije" imao je tačno taj cilj. I ovaj plaćenik je to priznao. Sam. Javno. Da ovo ne ostane samo odgovor na lupetanja jednog nekada važnog plaćenika antisrpskih interesa. Prethodnih godina srpski narod u Republici Srpskoj učinio je sebe dostojnim kosovskih junaka, junaka Cera i Kajmakčalana. Nema pritiska za koji smo spremni da se odreknemo sebe. Nema žrtve koju nećemo podnijeti zarad konačne pobjede. Ne možete nas poraziti. I možete nikad lakše živjeti pored nas. Mi vaše nećemo - ali svoje ne damo. Nek se nosi Marfi i svi marfijevci u dođavola. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 8, 2026

Iz te tvrdnje, ističe, vidi se sav bes zbog onoga u čemu nije uspeo: da poništi hrišćanski i pravoslavni identitet srpskog naroda.

- Da mu ga oduzme. Zato su me i hteli ukloniti. Ne zato što sam jedan čovek na čelu naroda - nego zato što sam jedan od milion Srba koji nisu i neće dozvoliti da budu bilo šta osim Srbi, pravoslavni hrišćani - istakao predsednik SNSD.

A projekat izmišljene "bosanske nacije" imao je tačno taj cilj, kaže Dodik i ističe da je "ovaj paćenik to priznao",

"Sam. Javno", naveo je Dodik. Da ovo ne ostane samo odgovor na lupetanja jednog nekada važnog plaćenika antisrpskih interesa.

- Prethodnih godina srpski narod u Republici Srpskoj učinio je sebe dostojnim kosovskih junaka, junaka Cera i Kajmakčalana. Nema pritiska za koji smo spremni da se odreknemo sebe. Nema žrtve koju nećemo podneti zarad konačne pobede. Ne možete nas poraziti. I možete nikad lakše živeti pored nas. Mi vaše nećemo - ali svoje ne damo. Nek se nosi Marfi i svi marfijevci u dođavola. - poručuje Dodik

(Sputnik)

