Nikola Jokić gleda i ne veruje! Šej Gildžes Aleksander rekao da je ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi
Aktuelni MVP NBA lige, Šej Gildžes Aleksander, smatra da trenutno u NBA ligi nema boljeg igrača od njega.
Objasnio je kanadski reprezentativac i zašto misli da je ispred svih.
- Mislim da sam ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi. Mislim da je ono što pružam iz večeri u veče učinak najboljeg igrača NBA lige. Mislim da je efikasnost sa kojom to radim na nivou najboljeg igrača NBA lige. Mislim da svako ko uzme košarkašku, fudbalsku, loptu za američki fudbal ili tenisku lopticu to radi da bi pobedio rivala, meču, šta god da je u pitanju. A ja sam u prethodnih nekoliko godina mnogo pobeđivao - kaže Šej za "Tajm".
Četvorostruki Ol star je prošle sezone odigrao 68 utakmica, beležio je 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija u proseku, dok su procenti bili sledeći – 55,3 odsto iz igre, 38,6 za tri i 87,9 odsto sa linije za slobodna bacanja. To mu je donelo drugu MVP nagradu ispred Viktora Vembanjame i Nikole Jokića.
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