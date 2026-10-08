GROM UDARIO U CRKVU, DRVEĆE OBORENO NA ULICAMA: Jako nevreme pogodilo ovaj deo Evrope (FOTO/VIDEO)
TALAS kišnih oluja izazvao je danas poplave i štetu širom Italije.
U Rimu su vatrogasci pozvani 120 puta jer su ulice bile poplavljene, a drveće oboreno jakim vetrovima, prenosi Ansa.
Zajedno sa vatrogascima, intervenisali su i lokalni policajci kako bi upravljali saobraćajem u raznim delovima prestonice.
Nakon bujice u Napulju, došlo je do velikih poplava i poremećaja saobraćaja. Udar groma oštetio je crkvu na ostrvu Iskija.
U Vijaređu oštećene su zgrade i oboreno je drveće.
Tornado je, u blizini Pize, otkinuo krov fabričke zgrade. U pokrajini Toskani izdat je narandžasti nivo upozorenja zbog nevremena, dok je 11 drugih regiona proglašen žuti nivo uzbune, prenosi RAI njuz.
Guverner Toskane Eugenio Đani rekao je da je situacija pod kontrolom, ali da se očekuju jake kiše, jer je klima sve više tropska.
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