Tenis

Kakva senzacija u Pekingu: Eliminisana osma tenisrka sveta i finalistkinja Vimbldona

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 10. 2026. u 11:06

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FINALISTKINjA Vimbldona doživela težak poraz u Pekingu.

Каква сензација у Пекингу: Елиминисана осма тенисрка света и финалисткиња Вимблдона

Photo: Tanjug/Marijan Murat/dpa via AP

Karlona Muhova je vila veliki favorit u češkom okršaju protiv Nikole Bartunkove, ali ubedljivo je poražena sa 6:3, 6:0.

Trenutno osmoj teniserki sveta je u i prvom setu pretila katastrofa, protivnica je vodila sa 5:0, ali je uspela Muhova da napravi jedan brejk i koliko toliko ublaži gubitak prvog seta.

U drugom je viđena totalna dominacija 34. na VTA listi, protivnicu je ostavila na nuli i slavila je posle 68 minuta.

Nikola Bartunkova će u polufinalu igrati protiv pobednice meča Jekaterina Aleksandrova - Mira Andrejeva.

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