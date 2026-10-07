ŠTAPIĆI SA SUSAMOM: Hrskavi spolja, mekani iznutra

Spolja su fino hrskavi i bogati susamom, dok su iznutra mekani i nežni. A za savršen rezultat zaslužan je jedan mali, neobičan sastojak – kašika rakije u testu.

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Sastojci:

120 ml mleka

30 ml jogurta

6 gr suvog kvasca ili 10 g svežeg kvasca

30 ml ulja

1 kašika rakije

½ kašičice šećera

oko 230 gr mekog brašna tip 400

so po ukusu

malo mleka za premazivanje

susam za posipanje

ulje ili mast za prženje

Priprema:

U vanglicu stavite kvasac, mlako mleko, rakiju, jogurt, ulje i šećer. Promešajte da se kvasac rastvori.

Dodajte polovinu brašna i sjedinite, a zatim postepeno dodajte ostatak brašna i so. Zamesite mekano i lepo testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.

Testo prelijte kašikom maslinovog ulja, pokrijte vanglicu kesom i ostavite da odstoji oko 15 minuta. Zatim testo premesite, ponovo pokrijte i ostavite da naraste i udvostruči zapreminu.

Nadošlo testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite oklagijom. Premažite ga mlekom i obilno pospite susamom. Okrenite testo, pa i drugu stranu premažite mlekom i pospite susamom.

Oklagijom nežno pređite preko obe strane kako bi se susam dobro zalepio za testo. Isecite testo na štapiće.

U dubljem tiganju ili šerpi dobro zagrejte ulje ili mast, pa štapiće pržite nekoliko minuta sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove štapiće izvadite na papirni ubrus kako bi se upio višak masnoće.

Prijatno!