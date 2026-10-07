Peciva i pite

ŠTAPIĆI SA SUSAMOM: Hrskavi spolja, mekani iznutra

Milena Tomasevic

07. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Spolja su fino hrskavi i bogati susamom, dok su iznutra mekani i nežni. A za savršen rezultat zaslužan je jedan mali, neobičan sastojak – kašika rakije u testu.

ШТАПИЋИ СА СУСАМОМ: Хрскави споља, мекани изнутра

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 120 ml mleka
  • 30 ml jogurta
  • 6 gr suvog kvasca ili 10 g svežeg kvasca
  • 30 ml ulja
  • 1 kašika rakije
  • ½ kašičice šećera
  • oko 230 gr mekog brašna tip 400
  • so po ukusu
  • malo mleka za premazivanje
  • susam za posipanje
  • ulje ili mast za prženje

Priprema:

U vanglicu stavite kvasac, mlako mleko, rakiju, jogurt, ulje i šećer. Promešajte da se kvasac rastvori.

Dodajte polovinu brašna i sjedinite, a zatim postepeno dodajte ostatak brašna i so. Zamesite mekano i lepo testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.

Testo prelijte kašikom maslinovog ulja, pokrijte vanglicu kesom i ostavite da odstoji oko 15 minuta. Zatim testo premesite, ponovo pokrijte i ostavite da naraste i udvostruči zapreminu.

Nadošlo testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite oklagijom. Premažite ga mlekom i obilno pospite susamom. Okrenite testo, pa i drugu stranu premažite mlekom i pospite susamom.

Oklagijom nežno pređite preko obe strane kako bi se susam dobro zalepio za testo. Isecite testo na štapiće.

U dubljem tiganju ili šerpi dobro zagrejte ulje ili mast, pa štapiće pržite nekoliko minuta sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove štapiće izvadite na papirni ubrus kako bi se upio višak masnoće.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUSAM KUGLICE: Sa krem sirom i šunkom
Pošalji recept

0 33

SUSAM KUGLICE: Sa krem sirom i šunkom

Male, ukusne i dekorativne – susam kuglice odličan su izbor za svečanu trpezu, slavu, proslavu ili brzo predjelo. Pripremaju se bez pečenja, od svega nekoliko sastojaka, a hrskavi prepečeni susam daje im poseban ukus i miris.

06. 10. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"