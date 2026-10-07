ŠTAPIĆI SA SUSAMOM: Hrskavi spolja, mekani iznutra
Spolja su fino hrskavi i bogati susamom, dok su iznutra mekani i nežni. A za savršen rezultat zaslužan je jedan mali, neobičan sastojak – kašika rakije u testu.
Sastojci:
- 120 ml mleka
- 30 ml jogurta
- 6 gr suvog kvasca ili 10 g svežeg kvasca
- 30 ml ulja
- 1 kašika rakije
- ½ kašičice šećera
- oko 230 gr mekog brašna tip 400
- so po ukusu
- malo mleka za premazivanje
- susam za posipanje
- ulje ili mast za prženje
Priprema:
U vanglicu stavite kvasac, mlako mleko, rakiju, jogurt, ulje i šećer. Promešajte da se kvasac rastvori.
Dodajte polovinu brašna i sjedinite, a zatim postepeno dodajte ostatak brašna i so. Zamesite mekano i lepo testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.
Testo prelijte kašikom maslinovog ulja, pokrijte vanglicu kesom i ostavite da odstoji oko 15 minuta. Zatim testo premesite, ponovo pokrijte i ostavite da naraste i udvostruči zapreminu.
Nadošlo testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite oklagijom. Premažite ga mlekom i obilno pospite susamom. Okrenite testo, pa i drugu stranu premažite mlekom i pospite susamom.
Oklagijom nežno pređite preko obe strane kako bi se susam dobro zalepio za testo. Isecite testo na štapiće.
U dubljem tiganju ili šerpi dobro zagrejte ulje ili mast, pa štapiće pržite nekoliko minuta sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove štapiće izvadite na papirni ubrus kako bi se upio višak masnoće.
Prijatno!
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