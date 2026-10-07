Politika

SRPSKE KLADIONICE PRVI PUT IZBACILE KVOTE ZA PREMIJERA: Na Vučića "sigurica", evo kolike su šanse Srdanoviću i Dačiću

Novosti online

07. 10. 2026. u 12:28

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac SNS "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prvi je favorit da bude novi premijer Srbije nakon vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra, pokazuju najnovije kvote koje su izbacile kladionice. Prema tim kvotama, na uloženih 1.000 dinara da će Vučić biti premijer dobija se 1.200 dinara odnosno svega 200 dinara profita.

СРПСКЕ КЛАДИОНИЦЕ ПРВИ ПУТ ИЗБАЦИЛЕ КВОТЕ ЗА ПРЕМИЈЕРА: На Вучића сигурица, ево колике су шансе Срдановићу и Дачићу

TANJUG/OLIVER BUNIĆ/bs

Drugi favorit za premijera po domaćim kladionicama Ilija Srdanović, prvi kandidat na Studentskoj listi, ima više od čak tri puta veću kvotu.

Na trećem mestu nalazi se Ivica Dačić, predsednik SPS-a kome domaće kladionice daju kvotu 10 da će biti novi premijer. Prema toj kvoti, na uloženih 1.000 dinara da će Dačić biti premijer dobija se "deset crvenih".

Zanimljivo da su na četvortom i petom mestu favorita po domaćim kladionicama visoki funkcioneri SNS-a Siniša Mali sa kvotom 15 i Ana Brnabić sa kvotom 20. Sledi sa kvotom 25 Vladan Đokić, rektor Beogradskog univerziteta koji se, ipak, nije našao na Studentskoj listi.

Evo svih kvota domaćih kladionica u vezi sa funkcijom premijera nakon izbora

Aleksandar Vučić - 1.20 kvota

Ilija Srdanović - 4.00
Ivica Dačić - 10
Siniša Mali - 15
Ana Brnabić - 20
Vladan Đokić - 25
Vladimir Đukanović - 30
Miloš Vučević - 35
Nikola Selaković - 40
Slavica Đukić Dejanović - 42

(Blic)

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