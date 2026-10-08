Siner uhvaćen u doping prevari? Oglasio se Amerikanac, evo šta kaže

Objavio je Janik Siner kraj sezone, a povreda ga je omela da u ovoj sezoni ostavi ozbiljniji trag.

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Poslednji meč odigrao je jula meseca u finalu Vimbldona, a od tada spekuliše se u kakvom je stanju.

Propustio je američku i kinesku turneju, a na terenu ga nećemo gledati do kraja 2026. godine. Počele su da se prepredaju priče da ponovo ima problema sa anti doping pavilnikom. U odbranu mu je staio američki teniski trener Rik Maći.

- Siner je šampion i jedan od najboljih takmičara koje je ovaj sport ikada video. Povređen je, a da može da igra, dao bi sve od sebe. Priče o tome da je pao na doping testu su potpuno neosnovane, jer bi takva informacija sigurno izašla u javnost. Ne postoji nikakva tiha suspenzija. Siner se oporavlja i 2027. godine će mnogo puta biti poslednji čovek koji će ostati na kraju.

Smatra da je Siner doneo pravu odluku.

- Odlična i neophodna odluka Sinera i njegovog tima da gledaju dugoročno i ponovo krenu u akciju 2027. godine. Situacija je takva kakva je. Neće donositi ishitrene odluke sve dok ne bude mogao da se kreće poput Spajdermena i ima punu stabilnost prilikom kretanja. Potrebno je mirovanje i rehabilitacija, kao i to da se negativna situacija pretvori u pozitivnu. Treba raditi na veštinama rukovanja reketom i finoj motorici. Janik će sledeće godine biti potpuno spreman za velike domete i neće imati straha kada je reč o kretanju - zaključio je.

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