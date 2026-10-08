Sva dešavanja sa meča četvrtog kola najelitnijeg evropskog takmičenja pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut.

FOTO: Dubai basketball

DUBAI - CRVENA ZVEZDA 43:52 (21:16, 10:21, 12:15)

DVORANA: Koka kola arena. SUDIJE: Saša Pukl, Manuel Atard, Arnau Padros.

DUBAI: Okobo, Dangubić, Bejkon, Bolosomgejm, Minc, Kondić, Kabengele, Diakite, Šengelija, Rajt, Petrušev, Vokap.

CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler-Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Boldvin, Nvora, Odželej, Kramer, Moneke.

TOK UTAKMICE

TREĆA ČETVRTINA

28. minut - Kabengele bolji od Izundua u duelu 43:52.

27. minut - Odželej daje jedno od dva bacanja, ali raste vođstvo gostiju 41:52.

Vraća Kris Džons Zvezdu na plus 13, 38:51, ali Eli Okobo spušta na 41:51.

26. minut - Poeni za Zvezdu, postiže ih Džons 38:49.

25. minut - Nvora krade loptu i poentira u tranziciji 38:47.

@JordanNwora BAAANG! 🔥 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/XeiqImMct8 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

24. minut - Okobo daje trojku, domaći sve bliži 38:45, bilo je 14 razlike.

23. minut - Opet koš za Dubai, precizan je Šengelija, smanjuje domaćin 35:45.

- Evo i prvih poena za Dubai u nastavku, dao ih je Okobo sa "penala" 33:45.

Carter for two! 8-0 start to the second half! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/EVEnScMZ1W — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

- Sada je i Karter pogodio, 8:0 serija Zvezde i maksimalnih 14 poena prednosti 31:45!

22. minut - Opet trojkaaaaaaaaa, i opet Nvoraaaaaaa, 31:43, dao je šest poena za nepun minut! Zvezda je na najvećih 12 poena više - 31:43!

Another three from Nwora! BAAAANG! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/h7cpp4jtGv — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

21. minut - Trojkaaaaaaa, Džordan Nvora vodi Zvezdu na 9 razlike, 31:40!

Nwora hits a three to start the second half! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Z8K1TpX06R — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

Počelo je drugo poluvreme!

DRUGA ČETVRTINA

Kada je u pitanju statistika igrača, kod Crvene zvezde najefikasniji je Džordan Nvora sa 7 poena, Kris Džons, Semi Odželej i Čima Moneke su postigli po 5, Ebuka Izundu dodao 4, Džimi Butler ima 3, dok su Tajson Karter, Nik Vajler Beb, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin Džunior ubacili po dva poena.

Kod Dubaija prednjači Dvejn Bejkon sa 11 poena, šest ima Toko Šengelija, a po četiri koša su dodali Blosomgejm, Dijakite i Kabengele.

Iako Zvezda vodi, tokom meča stigla je loša vest za crveno-bele, koje je Evroliga kaznila sa 7.000 evra, zbog ispada navijača u okršaju protiv Hapoela iz Tel Aviva u Beogradskoj areni.

Half-time @EuroLeague 2/4 🏀 BC Dubai 31 BC Crvena zvezda Meridianbet 37 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/wVLcKRF7zO — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

Završeno je prvo poluvreme, Dubai gubi od Zvezde 31:37!

20. minut - Bejkon pogađa sa zadrškom, ali uzvraća Izundu 31:37. Na parketu je prvi put Nemanja Dangubić.

19. minut - Tajson Karter je nagazio liniju, nema trojke, ali najvećih +6 za Zvezdu 35:29.

18. minut - Nvora stiže do sedmog poena, raste prednost gostiju 33:29.

17. minut - Vajler Beb povećava na 31:27 u korist Zvezde, brzo uzvraća Blosomgejm na dodavanje Kabengelea 29:31.

Chris Jones knocks down the three! 🏹🔥 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/ZAmILQYGEO — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

16. minut - Bejkon je povukao kontru, a Blosomgejl "zakucao" preko Nvore za 27:29. Reaguje Navaro sa tajm-autom.

15. minut - Posle tri i po minuta domaćina bez koša, Kabengele pogađa kod Dubaija 25:29.

14. minut - Kris Džons daje još jednu drugu vezanu trojku kod Zvezde 27:23, a onda u kontri poentira 29:23 raste prednost Beograđana.

13. minut - Nova trojka za Zvezdu, postiže je Batler! Vode gosti 24:23, serija 2:8 u korist Beograđana.

12. minut - Sjajno dodavanje Krisa Džonsa i upravo se Davidovac upisao u strelce, tajm-aut traži Paskval 23:21.

Semi for threee! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/4pLgnjXXcD — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

Evo još jednog debitanta ove sezone, ali ne nepoznatog imena kod Zvezde u Evroligi, Dejan Davidovac je na parketu.

Beautiful pass from Jones! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/PmK8pcrjS1 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

12. minut - Semi Odželej postiže trojku za Zvezdu, smanjuju gosti 23:19.

11. minut - Vokap dodaje Dijakiteu, koji je precizan 23:16 vodi Dubai.

Počeo je drugi kvartal!

PRVA ČETVRTINA

AFTER 1/4 🆚 @kkcrvenazvezda https://t.co/9uZMb21aKH — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 8, 2026

Kraj prve četvrtine!

10. minut - Razigrao se gruzijski centar, sada je pogodio trojku 21:16.

9. minut - Toko Šengelija je pogodio oba penala, vodi Dubai 18:16.

8. minut - Nastavlja Bejkon sa simultankom 16:14, na parket će Vokap umesto Rajta kod Dubaija. Boldvin na ofanzivnom skoku pod košem domaćih upisuje prve poene u Zvezdinom dresu, nerešeno je 16:16.

Carter to Ojeleye for a powerful dunk! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/NKAIpTSQzD — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

Evo trenutka kog su čekali zvezdaši, debi Patrika Boldvina Džonuiora. Promenio je gotovo celu petorku Navaro, ušli su Batler, Džons, Kramer i Boldvin, samo je Odželej ostao.

7. minut - Tornike Šengelija daje prvo bacanje, drugo maši 14:14, na drugoj strani isteklo je vreme za napad Zvezde.

@Chimdogg_ hits Zvezda’s first three! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/2PLWEWa0Hg — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

Prvi televizijski tajm-aut.

6. minut - Zakucavanje Odželeja, serija 12:0 u korist Zvezde 14:11, koju seče Mekinli Rajt i smanjuje na 13:14.

5. minut - Evo poena i za Nvoru, odgovara Zvezda serijom 0:10, Beograđani vode 12:11.

4. minut - Evo i trojke Monekea, uzvraća Zvezda sa 0:5 serijom 9:7, Eli Okobo povećava na 11:7.

3. minut - Prekida Čima Moneke niz domaćih i smanjuje na 9:4.

Mini serija Dubaija 7:0.

3. minut - Mekinli Rajt prtavi alejup za Kabengelea koji zakucava 9:2

2. minut - Sjajno prolazi Bejkon na drugi obruč, njegov novi poen 4:2, a onda u kontri postiže koš uz faul, svih šest poena dao je Dvejn Bejkon, imaće i dodatno bacanje 6:2. Pogodio ga je 7:2.

Carter finds Izundu for two! 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/9x8SUGqNE7 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

1. minut - Ebuka Izundu dovodi Zvezdu u vođstvo 2:0. Dvejn Bejkon sa bacanja oba puta precizan, nerešeno je 2:2.

Počeo je duel!

PRE MEČA

Startne petorke:

Dubai: Bejkon, Okobo, Rajt, Blosomgejl, Kabengele.

STARTING 5️⃣🆚 @kkcrvenazvezda https://t.co/dZtqAcfXBU — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 8, 2026

Crvena zvezda: Vajler Beb, Karter, Moneke, Nvora, Izundu.

Startna petorka KK Crvena zvezda Meridianbet u 4. kolu Evrolige 🔴⚪ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/8MNBWaWed1 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

17.56 - U toku je predstavljanje igrača oba tima.

17.52 - Sjajna atmosfera ispred svlačionice Zvezde pred ilazak na megdan Dubaiju, zaorio se pobednički poklik:

17.42 - Nikola Đurišić će još morati da sačeka na debi u crveno-belom dresu, dok je Patrik Boldvin Džunior u rosteru i očekuje se da konačno zaigra za Zvezdu.

17.33 - Izašli su sastavi ekipa za ovaj duel.

17.23 - KAPITEN IGRA! Sjajna vest za navijače Crvene zvezde je da se reprezentativac Ognjen Dobrić našao na šuterskom zagrevanju, izašao na parket i konkurisaće za ovaj susret!

The countdown is ON! ⏳ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/jzdDgvOkEh — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

17.17 - U prethodnih sedam međusobnih mečeva, Dubai je pobedio četiri puta, Zvezda tri duela dobila, računajući ABA ligu, Evroligu i VTB Superkup.

Zvezdašima je još u neprijatnom sećanju prošlosezonski ubedljiv poraz u ovoj istoj dvorani, kada je Dubai slavio sa 114:91 u trećem kolu plej-ofa ABA lige. Inače, i u poslednjoj rundi pred doigravanje u regionalnom takmičenju, tim iz Emirata bio je silan u Beogradu sa 107:92. Crveno-beli su poraženi i u Evroligi, u Koka kola areni, sa ubedljivih 86:102, ali su se revanširali u Beogradskoj areni i trijumfovali 84:82.

17.09 - Podsetimo se šta su izjavili treneri dva kluba, u najavama današnje utakmice.

Ćavi Paskval (Dubai):

- Pre svega, previše razmišljamo o trenutnoj situaciji. Svi timovi imaju svoj proces i na početku sezone normalno je da se dese neki porazi dok se ekipa ne navikne na novi sistem, na novog trenera i dok se sklope sve kockice. Siguran sam da će Crvena zvezda biti sve bolja i bolja tokom sezone i posebno posle pobede protiv Efesa, siguran sam da će biti teška utakmica za nas - rekao je Španac.

Svestan je Paskval da su Zvezdini aduti skok i bolja igra u napadu:

Zvezda je odličan tim, imaju sjajnog trenera i biće veoma težak rival. Moramo da iskontrolišemo njihov brz ritam i skok u napadu kako bismo smanjili broj lakih poena.

Ibon Navaro (Crvena zvezda):

- To je veoma talentovana ekipa. Mogu da igraju na različite načine, i sa niskom i sa visokom postavom. Dobro su vođeni i smatram da mogu da budu među četiri, pa čak i među dve najbolje ekipe Evrolige - ocenio je Navaro.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Zvezdu očekuje i dugo putovanje, što dodatno komplikuje situaciju.

- Biće veoma teško jer nas čeka dugo putovanje. Ovo je naš prvi gostujući meč i predstavlja veliki izazov. Ipak, uzbuđeni smo i želimo da nastavimo sa dobrim stvarima koje smo pokazali u prva tri susreta.

The boys came with more than just game on their minds, because tonight is bigger than basketball. 🎀🩷 https://t.co/OFcu2m8qoL — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 8, 2026

UVOD

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtoj rundi Evrolige gostuju starom znancu iz regionalnog takmičenja, gde će pokušati da vežu drugu pobedu u eliti.

Naime, izabranici Ibona Navara su sa uzastopnim porazima kod kuće od Žalgirisa na premijeri, a potom i Hapoela iz Tel Aviva, u prethodnoj rundi takođe pred "delijama" u Beogradskoj areni savladali Efes iz Istanbula i upisali prvi trijumf.

Prepodnevni trening crveno-belih u Dubaiju, gde nas od 18 časova očekuje duel 4. kola Evrolige 🔴⚪ Practice and morning shootaround ahead of tonight’s game vs Dubai 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/WfflzP2nSk — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

Sada su na skoru 1-2, ali je raspoloženje pokvario iznenadni poraz u ABA ligi od FMP Železnika, koji se desio prvi put u istoriji posle 15 godina i 44 uzastopne pobede!

FOTO: Dubai basketball

Tim iz Emirata je sa druge strane na pozitivnom bilansu. Dubai ima bilans 2-1, pošto je u prethodna tri meča savladao španske gigante Real Madrid (78:77) i Barselonu (94:87), ali je zaustavljen na prvom ovosezonskom gostovanju, u prethodnom kolu protiv Fenerbahčea u Istanbulu (66:76).

Španski stručnjak sa klupe Zvezde ne računa na kompletan igrački kadar, a put Emirata je poveo "samo" 13 igrača. Od ranije je odsutan Džonatan Motli, u Beogradu je ostao i Stefan Miljenović, a kada se tome doda da je učešće kapitena Ognjena Dobrića pod velikim znakom pitanja jer je preskočio poslednji trening, ali otputovao sa ekspedicijom na megdan Dubaiju, jasno je u kakvim se problemima nalaze crveno-beli.

It’s #GameDAY, @EuroLeague Round 4 vs @dubaibasket 🏀 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/hYKqvvsCbQ — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 8, 2026

Treba reći da Patrik Boldvin Džunior i Nikola Đurišić još nisu debitovali u Evroligi, pa se njihovo "vatreno krštenje" može očekivati čak i protiv regionalnog šampiona.

Sva dešavanja iz Koka kola arene, pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut.

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