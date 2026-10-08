uživoUŽIVO, DUBAI - ZVEZDA: Crveno-beli gaze ka novoj pobedi u Evroligi! (VIDEO)
Sva dešavanja sa meča četvrtog kola najelitnijeg evropskog takmičenja pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut.
DUBAI - CRVENA ZVEZDA 43:52 (21:16, 10:21, 12:15)
DVORANA: Koka kola arena. SUDIJE: Saša Pukl, Manuel Atard, Arnau Padros.
DUBAI: Okobo, Dangubić, Bejkon, Bolosomgejm, Minc, Kondić, Kabengele, Diakite, Šengelija, Rajt, Petrušev, Vokap.
CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler-Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Boldvin, Nvora, Odželej, Kramer, Moneke.
TOK UTAKMICE
TREĆA ČETVRTINA
28. minut - Kabengele bolji od Izundua u duelu 43:52.
27. minut - Odželej daje jedno od dva bacanja, ali raste vođstvo gostiju 41:52.
Vraća Kris Džons Zvezdu na plus 13, 38:51, ali Eli Okobo spušta na 41:51.
26. minut - Poeni za Zvezdu, postiže ih Džons 38:49.
25. minut - Nvora krade loptu i poentira u tranziciji 38:47.
24. minut - Okobo daje trojku, domaći sve bliži 38:45, bilo je 14 razlike.
23. minut - Opet koš za Dubai, precizan je Šengelija, smanjuje domaćin 35:45.
- Evo i prvih poena za Dubai u nastavku, dao ih je Okobo sa "penala" 33:45.
- Sada je i Karter pogodio, 8:0 serija Zvezde i maksimalnih 14 poena prednosti 31:45!
22. minut - Opet trojkaaaaaaaaa, i opet Nvoraaaaaaa, 31:43, dao je šest poena za nepun minut! Zvezda je na najvećih 12 poena više - 31:43!
21. minut - Trojkaaaaaaa, Džordan Nvora vodi Zvezdu na 9 razlike, 31:40!
Počelo je drugo poluvreme!
DRUGA ČETVRTINA
Kada je u pitanju statistika igrača, kod Crvene zvezde najefikasniji je Džordan Nvora sa 7 poena, Kris Džons, Semi Odželej i Čima Moneke su postigli po 5, Ebuka Izundu dodao 4, Džimi Butler ima 3, dok su Tajson Karter, Nik Vajler Beb, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin Džunior ubacili po dva poena.
Kod Dubaija prednjači Dvejn Bejkon sa 11 poena, šest ima Toko Šengelija, a po četiri koša su dodali Blosomgejm, Dijakite i Kabengele.
Iako Zvezda vodi, tokom meča stigla je loša vest za crveno-bele, koje je Evroliga kaznila sa 7.000 evra, zbog ispada navijača u okršaju protiv Hapoela iz Tel Aviva u Beogradskoj areni.
Završeno je prvo poluvreme, Dubai gubi od Zvezde 31:37!
20. minut - Bejkon pogađa sa zadrškom, ali uzvraća Izundu 31:37. Na parketu je prvi put Nemanja Dangubić.
19. minut - Tajson Karter je nagazio liniju, nema trojke, ali najvećih +6 za Zvezdu 35:29.
18. minut - Nvora stiže do sedmog poena, raste prednost gostiju 33:29.
17. minut - Vajler Beb povećava na 31:27 u korist Zvezde, brzo uzvraća Blosomgejm na dodavanje Kabengelea 29:31.
16. minut - Bejkon je povukao kontru, a Blosomgejl "zakucao" preko Nvore za 27:29. Reaguje Navaro sa tajm-autom.
15. minut - Posle tri i po minuta domaćina bez koša, Kabengele pogađa kod Dubaija 25:29.
14. minut - Kris Džons daje još jednu drugu vezanu trojku kod Zvezde 27:23, a onda u kontri poentira 29:23 raste prednost Beograđana.
13. minut - Nova trojka za Zvezdu, postiže je Batler! Vode gosti 24:23, serija 2:8 u korist Beograđana.
12. minut - Sjajno dodavanje Krisa Džonsa i upravo se Davidovac upisao u strelce, tajm-aut traži Paskval 23:21.
Evo još jednog debitanta ove sezone, ali ne nepoznatog imena kod Zvezde u Evroligi, Dejan Davidovac je na parketu.
12. minut - Semi Odželej postiže trojku za Zvezdu, smanjuju gosti 23:19.
11. minut - Vokap dodaje Dijakiteu, koji je precizan 23:16 vodi Dubai.
Počeo je drugi kvartal!
PRVA ČETVRTINA
Kraj prve četvrtine!
10. minut - Razigrao se gruzijski centar, sada je pogodio trojku 21:16.
9. minut - Toko Šengelija je pogodio oba penala, vodi Dubai 18:16.
8. minut - Nastavlja Bejkon sa simultankom 16:14, na parket će Vokap umesto Rajta kod Dubaija. Boldvin na ofanzivnom skoku pod košem domaćih upisuje prve poene u Zvezdinom dresu, nerešeno je 16:16.
Evo trenutka kog su čekali zvezdaši, debi Patrika Boldvina Džonuiora. Promenio je gotovo celu petorku Navaro, ušli su Batler, Džons, Kramer i Boldvin, samo je Odželej ostao.
7. minut - Tornike Šengelija daje prvo bacanje, drugo maši 14:14, na drugoj strani isteklo je vreme za napad Zvezde.
Prvi televizijski tajm-aut.
6. minut - Zakucavanje Odželeja, serija 12:0 u korist Zvezde 14:11, koju seče Mekinli Rajt i smanjuje na 13:14.
5. minut - Evo poena i za Nvoru, odgovara Zvezda serijom 0:10, Beograđani vode 12:11.
4. minut - Evo i trojke Monekea, uzvraća Zvezda sa 0:5 serijom 9:7, Eli Okobo povećava na 11:7.
3. minut - Prekida Čima Moneke niz domaćih i smanjuje na 9:4.
Mini serija Dubaija 7:0.
3. minut - Mekinli Rajt prtavi alejup za Kabengelea koji zakucava 9:2
2. minut - Sjajno prolazi Bejkon na drugi obruč, njegov novi poen 4:2, a onda u kontri postiže koš uz faul, svih šest poena dao je Dvejn Bejkon, imaće i dodatno bacanje 6:2. Pogodio ga je 7:2.
1. minut - Ebuka Izundu dovodi Zvezdu u vođstvo 2:0. Dvejn Bejkon sa bacanja oba puta precizan, nerešeno je 2:2.
Počeo je duel!
PRE MEČA
Startne petorke:
Dubai: Bejkon, Okobo, Rajt, Blosomgejl, Kabengele.
Crvena zvezda: Vajler Beb, Karter, Moneke, Nvora, Izundu.
17.56 - U toku je predstavljanje igrača oba tima.
17.52 - Sjajna atmosfera ispred svlačionice Zvezde pred ilazak na megdan Dubaiju, zaorio se pobednički poklik:
17.42 - Nikola Đurišić će još morati da sačeka na debi u crveno-belom dresu, dok je Patrik Boldvin Džunior u rosteru i očekuje se da konačno zaigra za Zvezdu.
17.33 - Izašli su sastavi ekipa za ovaj duel.
17.23 - KAPITEN IGRA! Sjajna vest za navijače Crvene zvezde je da se reprezentativac Ognjen Dobrić našao na šuterskom zagrevanju, izašao na parket i konkurisaće za ovaj susret!
17.17 - U prethodnih sedam međusobnih mečeva, Dubai je pobedio četiri puta, Zvezda tri duela dobila, računajući ABA ligu, Evroligu i VTB Superkup.
Zvezdašima je još u neprijatnom sećanju prošlosezonski ubedljiv poraz u ovoj istoj dvorani, kada je Dubai slavio sa 114:91 u trećem kolu plej-ofa ABA lige. Inače, i u poslednjoj rundi pred doigravanje u regionalnom takmičenju, tim iz Emirata bio je silan u Beogradu sa 107:92. Crveno-beli su poraženi i u Evroligi, u Koka kola areni, sa ubedljivih 86:102, ali su se revanširali u Beogradskoj areni i trijumfovali 84:82.
17.09 - Podsetimo se šta su izjavili treneri dva kluba, u najavama današnje utakmice.
Ćavi Paskval (Dubai):
- Pre svega, previše razmišljamo o trenutnoj situaciji. Svi timovi imaju svoj proces i na početku sezone normalno je da se dese neki porazi dok se ekipa ne navikne na novi sistem, na novog trenera i dok se sklope sve kockice. Siguran sam da će Crvena zvezda biti sve bolja i bolja tokom sezone i posebno posle pobede protiv Efesa, siguran sam da će biti teška utakmica za nas - rekao je Španac.
Svestan je Paskval da su Zvezdini aduti skok i bolja igra u napadu:
Zvezda je odličan tim, imaju sjajnog trenera i biće veoma težak rival. Moramo da iskontrolišemo njihov brz ritam i skok u napadu kako bismo smanjili broj lakih poena.
Ibon Navaro (Crvena zvezda):
- To je veoma talentovana ekipa. Mogu da igraju na različite načine, i sa niskom i sa visokom postavom. Dobro su vođeni i smatram da mogu da budu među četiri, pa čak i među dve najbolje ekipe Evrolige - ocenio je Navaro.
Zvezdu očekuje i dugo putovanje, što dodatno komplikuje situaciju.
- Biće veoma teško jer nas čeka dugo putovanje. Ovo je naš prvi gostujući meč i predstavlja veliki izazov. Ipak, uzbuđeni smo i želimo da nastavimo sa dobrim stvarima koje smo pokazali u prva tri susreta.
UVOD
Košarkaši Crvene zvezde u četvrtoj rundi Evrolige gostuju starom znancu iz regionalnog takmičenja, gde će pokušati da vežu drugu pobedu u eliti.
Naime, izabranici Ibona Navara su sa uzastopnim porazima kod kuće od Žalgirisa na premijeri, a potom i Hapoela iz Tel Aviva, u prethodnoj rundi takođe pred "delijama" u Beogradskoj areni savladali Efes iz Istanbula i upisali prvi trijumf.
Sada su na skoru 1-2, ali je raspoloženje pokvario iznenadni poraz u ABA ligi od FMP Železnika, koji se desio prvi put u istoriji posle 15 godina i 44 uzastopne pobede!
Tim iz Emirata je sa druge strane na pozitivnom bilansu. Dubai ima bilans 2-1, pošto je u prethodna tri meča savladao španske gigante Real Madrid (78:77) i Barselonu (94:87), ali je zaustavljen na prvom ovosezonskom gostovanju, u prethodnom kolu protiv Fenerbahčea u Istanbulu (66:76).
Španski stručnjak sa klupe Zvezde ne računa na kompletan igrački kadar, a put Emirata je poveo "samo" 13 igrača. Od ranije je odsutan Džonatan Motli, u Beogradu je ostao i Stefan Miljenović, a kada se tome doda da je učešće kapitena Ognjena Dobrića pod velikim znakom pitanja jer je preskočio poslednji trening, ali otputovao sa ekspedicijom na megdan Dubaiju, jasno je u kakvim se problemima nalaze crveno-beli.
Treba reći da Patrik Boldvin Džunior i Nikola Đurišić još nisu debitovali u Evroligi, pa se njihovo "vatreno krštenje" može očekivati čak i protiv regionalnog šampiona.
Sva dešavanja iz Koka kola arene, pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut.
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