FBI SPREČIO KOBAN PLAN: Mladić hteo da napadne "Mol of Amerika" i pobije desetine ljudi

FEDERALNI istražni biro (FBI) sprečio je planirani teroristički napad 18-godišnjaka na tržni centar "Mal of America" u Minesoti, nakon što su ga agenti pratili gotovo dve godine i u tajnoj operaciji mu prodali pušku AK-47 i municiju, saopštile su danas vlasti.

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Šejkdun Abdulahi Mohamud uhapšen je u utorak u parku u Ričfildu, nakon što je pripadniku FBI-ja na tajnom zadatku, koji se predstavljao kao pripadnik Islamske države, platio 600 dolara za pušku i 200 metaka, preneo je AP.

Prema krivičnoj prijavi, Mohamud je od decembra 2024. godine razmenjivao poruke sa poverljivim doušnikom FBI-ja.

Prvobitno je izrazio interesovanje za odlazak u Somaliju i borbu na strani militanata Al-Šababa, a kasnije je odlučio da napadne "Mal of America", jer nije mogao da priušti put.

U porukama je više puta potvrdio da namerava da 24. oktobra napadne i ubije nemuslimane u tržnom centru, gde je tog dana bila zakazana kulturna manifestacija zajednice Hmong.

Na pitanje da li je ozbiljan u nameri da izvede napad, odgovorio je: "Da, 100 posto sam siguran".

Savezni tužilac Danijel Rozen rekao je da su agenti uspeli da otkriju pretnju i spreče napad, navodeći da je Mohamud govorio da bi mogao da ubije između 30 i 60 ljudi.

Mohamud je juče izveden pred savezni sud u Sent Polu, gde je rekao da nema posao, kuću, automobil ni novac u banci.

Zastupala ga je savezna javna braniteljka Siri Karlson Mekdauel.

Prema izjavi agenta FBI-ja, Mohamud je prvi put privukao pažnju agencije u decembru 2024. godine.

Do maja 2025. agenti su otišli do njegove kuće, ali njegov otac nije želeo da razgovara sa njima i rekao je da će njihove kontakte proslediti advokatu.

Rozen je pozvao roditelje da ozbiljno shvate upozorenja federalnih organa ukoliko primete da se njihova deca radikalizuju.

Desetine hiljada ljudi somalijskog porekla živi u Minesoti, gde su tokom godina pojedini pripadnici te zajednice bili optuženi za pokušaj pridruživanja militantnim grupama.

(Tanjug)