FSS saopštio: Evo kada će biti održan žreb za Kup Srbije

Žreb parova 1/16 finala fudbalskog Kupa Srbije biće održan 12. oktobra od 14 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, saopšteno je danas iz FSS.

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Klubovi će biti podeljeni u dve grupe. Prvu grupu čini 16 klubova članova Superlige Srbije koji su takmičarske 2025/2026. zauzeli od 1. do 16 mesta: Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan, Železničar (Pančevo), Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik (Surdulica), Čukarički, IMT, Radnički (Niš), Mladost (Lučani), Radnički 1923 (Kragujevac), TSC, Javor, Spartak i Napredak.

U Drugoj grupi se nalazi 11 klubova članova Prve lige Srbije takmičarske 2025/2026. koji nisu učestvovali u predtakmičenju i pet klubova pobednika u predtakmičenju za Fudbalski Kup Srbije. U ovoj grupi su Zemun, Mačva, Voždovac, Dubočica, Loznica, Vršac, Jedinstvo (Ub), Smederevo, Borac (Čačak), Grafičar, Tekstilac, Teleoptik, Sloven (Ruma), Jedinstvo (Kruševac), Budućnost (Valjevo), FAP (Priboj).

Mečevi 1/16 finala Kupa Srbije biće odigrani 28. oktobra, dok su dueli osmine finala na programu 2. decembra.

Utakmice četvrtfinala Kupa Srbije biće odigrane 3. marta naredne godine, a polufinala su na programu 2. aprila. Finale će biti odigrano 12. maja naredne godine.

Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda.



