Fudbal

Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu

М.З./В.М.

07. 10. 2026. u 13:05

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U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.

Отворен стадион Андрија Делибашић у Земунелу

Foto: Marija Zorić

Novi teren je već ugostio prijateljsku utakmicu Partizana i ruske Rodine, odigranu 27. septembra, kada su gosti slavili 3:2.

Stadion je nazvan u čast Delibašića, koji je za Partizan odigrao 182 utakmice i postigao 103 gola.

Ogroman doprinos je dao i kao pomoćni trener u stručnom štabu Marka Nikolića prilikom osvajanja duple krune 2017. godine

U "Zemunelu" se nalaze i mural sa njegovim likom, kao i tabla posvećena njegovoj karijeri u crno-belom dresu.

Ovim gestom Partizan je želeo da sačuva uspomenu na jednog od svojih najvoljenijih fudbalera i da njegovo ime ostane deo klupske budućnosti.

Novi teren biće namenjen za rad sa mlađim kategorijama i razvoj budućih generacija Partizanovih fudbalera.

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