Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
Novi teren je već ugostio prijateljsku utakmicu Partizana i ruske Rodine, odigranu 27. septembra, kada su gosti slavili 3:2.
Stadion je nazvan u čast Delibašića, koji je za Partizan odigrao 182 utakmice i postigao 103 gola.
Ogroman doprinos je dao i kao pomoćni trener u stručnom štabu Marka Nikolića prilikom osvajanja duple krune 2017. godine
U "Zemunelu" se nalaze i mural sa njegovim likom, kao i tabla posvećena njegovoj karijeri u crno-belom dresu.
Ovim gestom Partizan je želeo da sačuva uspomenu na jednog od svojih najvoljenijih fudbalera i da njegovo ime ostane deo klupske budućnosti.
Novi teren biće namenjen za rad sa mlađim kategorijama i razvoj budućih generacija Partizanovih fudbalera.
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Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
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