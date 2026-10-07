Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu

U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.

Foto: Marija Zorić

Novi teren je već ugostio prijateljsku utakmicu Partizana i ruske Rodine, odigranu 27. septembra, kada su gosti slavili 3:2.

Stadion je nazvan u čast Delibašića, koji je za Partizan odigrao 182 utakmice i postigao 103 gola.

Ogroman doprinos je dao i kao pomoćni trener u stručnom štabu Marka Nikolića prilikom osvajanja duple krune 2017. godine

U "Zemunelu" se nalaze i mural sa njegovim likom, kao i tabla posvećena njegovoj karijeri u crno-belom dresu.

Ovim gestom Partizan je želeo da sačuva uspomenu na jednog od svojih najvoljenijih fudbalera i da njegovo ime ostane deo klupske budućnosti.

Novi teren biće namenjen za rad sa mlađim kategorijama i razvoj budućih generacija Partizanovih fudbalera.