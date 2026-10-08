SKANDAL BEZ PRESEDANA: Nova S dotakla dno - ovakva relativizacija ustaških zločina još nije zabeležena

ČLAN Predsedništva SNS Milenko Jovanov reagovao je na društvenoj mreži X na sramne navode sa portala "Nove S" u kojima se ustaški teror prema Srbima i Jevrejima u filmu "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" naziva "tendencioznim".

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Javnost u Srbiji ostala je u potpunom šoku nakon najnovijeg skandala u režiji portala Nova.rs, koji je ovoga puta prevazišao sve granice i ušao u direktnu relativizaciju najstrašnijih ustaških zločina nad srpskim narodom.

- U filmu je vrlo tendenciozno prikazana mržnja ustaša prema Srbija - navodi se u sramnom tekst na portalu Nova.rs.

Tim povodom se na platformi X oglasio i Milenko Jovanov.

- Ne znam šta bi čovek na ovo i mogao da kaže - napisao je.

Foto: Printscreen / X / MilenkoJovanov