Košarka

Stigla kazna iz Evrolige: Zvezda mora dobrano da plati

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2026. u 19:15

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Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Crvenu zvezdu sa 7.000 evra zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Hapoela iz Tel Aviva, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Стигла казна из Евролиге: Звезда мора добрано да плати

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako se navodi, Zvezda je kažnjena zbog uvredljivog navijanja tokom utakmice sa Hapoelom, a prema članu 29.2.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde su 29. septembra u Beogradskoj areni poraženi od Hapoela rezultatom 81:80.

Evroliga je navela da je kaznila i Žalgiris zbog incidenata na utakmici drugog kola protiv Olimpijakosa (91:93).

- Žalgiris je ukupno novčano kažnjen sa 30.000 evra, kao i odigravanjem utakmice sa ograničenim kapacitetom dvorane od 80 odsto (uključujući zatvaranje određenih sektora) zbog isticanja transparenata na utakmici protiv Olimpijakosa, a u skladu sa članom 29.1.f) Disciplinskog pravilnika Evrolige. Primena mere ograničenja kapaciteta dvorane uslovno je odložena za sezonu 2026/27. u skladu sa članom 8. Disciplinskog pravilnika, a biće sprovedena ukoliko klub ponovo prekrši odredbu člana 29.1.f). - saopšteno je iz Evrolige.

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