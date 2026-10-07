MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Služim samo Srbiji i našem narodu (VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao moćnu poruku, objavivši deo svog govora na sinoćnom skupu u Valjevu. Služim samo Srbiji i našem narodu. Hvala mnogo na podršci, poručio je Vučić.

Foto: printskrin TV Informer

- Koga podržava Nenad Čanak i Bojan Pajtić? Pa studentsku listu. Neće oni nas da podrže, jer mi imamo samo Srbiju, jednu jedinu Srbiju. Imamo bezbroj divnih krajeva i regiona, ali jednu i jedinstvenu Srbiju. I o tome nema razgovora, studenti, blokaderi, plenumi, kominterne i svi ostali - rekao je Aleksandar Vučić.

- Srbin je to. Oseti kad mu je država ugrožena, tad se ujedini i odgovori kao Živojin Mišić, odgovori kao Vojvoda Putnik, odgovori najjače svom snagom, svom silinom. Do pobede! Živelo Valjevo! Živela Srbija! - dodao je Vučić.