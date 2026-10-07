Politika

MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Služim samo Srbiji i našem narodu (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 14:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao moćnu poruku, objavivši deo svog govora na sinoćnom skupu u Valjevu. Služim samo Srbiji i našem narodu. Hvala mnogo na podršci, poručio je Vučić.

МОЋНА ВУЧИЋЕВА ПОРУКА: Служим само Србији и нашем народу (ВИДЕО)

Foto: printskrin TV Informer

- Koga podržava Nenad Čanak i Bojan Pajtić? Pa studentsku listu. Neće oni nas da podrže, jer mi imamo samo Srbiju, jednu jedinu Srbiju. Imamo bezbroj divnih krajeva i regiona, ali jednu i jedinstvenu Srbiju. I o tome nema razgovora, studenti, blokaderi, plenumi, kominterne i svi ostali - rekao je Aleksandar Vučić.

- Srbin je to. Oseti kad mu je država ugrožena, tad se ujedini i odgovori kao Živojin Mišić, odgovori kao Vojvoda Putnik, odgovori najjače svom snagom, svom silinom. Do pobede! Živelo Valjevo! Živela Srbija! - dodao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ona je već snimala slobodnije scene, a ja... Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u Srećnim ljudima
Poznati

0 0

"Ona je već snimala slobodnije scene, a ja..." Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u "Srećnim ljudima"

POSTOJE glumci čije ime publika zauvek veže za jedno lice, jednu porodicu i jednu televizijsku priču. Desimiru Stanojeviću dogodilo se upravo to. Iako je iza sebe imao decenije pozorišta, desetine zahtevnih uloga, mjuzikle, režije i čitav jedan umetnički život pre televizijske slave, za generacije gledalaca zauvek je ostao Vukašin Golubović iz „Srećnih ljudi“.

07. 10. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRDANOVIĆ VREĐA, NJEGOVI SLEDBENICI SRAMNO ĆUTE: Kandidatkinja studentske liste odbila da osudi teror nad ženama od strane blokadera (VIDEO)
Politika

0 0

SRDANOVIĆ VREĐA, NJEGOVI SLEDBENICI SRAMNO ĆUTE: Kandidatkinja "studentske" liste odbila da osudi teror nad ženama od strane blokadera (VIDEO)

PREDSEDNICA Foruma beogradskih gimnazija i jedna od kandidatkinja na "studentskoj listi" Ana Dimitrijević, još jednom je jasno svima dala do znanja kakva je to politika koju oni vode. Govor mržnje gde god i kada god stignu bez imalo srama, i bez da iko za isto odgovara, izvini se ili bar pomene kako to nije u redu.

07. 10. 2026. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"