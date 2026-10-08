BROD ZAVRŠIO NA DNU MORA, UNIŠTEN POGON ZA RAKETE "FLAMINGO": Pakao u Odesi, Rusi sručili oganj na Ukrajince
RUSKE snage pogodile brod sa vojnim teretom koji je plovio ka luci Odesa, saopštilo Ministarstvo odbrane
- Usled udara na moru pogođen je teretni brod tipa suvog teretnjaka, koji je prevozio teret namenjen obezbeđivanju Oružanih snaga Ukrajine, a koji je bio upućen u luku Odesa - navodi se u saopštenju.
Tokom noći ruske snage izvele su udare na proizvodnju krstarećih raketa „Flamingo“ i njihovih komponenti u nekoliko regiona Ukrajine.
Među napadnutim ciljevima bilo je i preduzeće „Dunavsko brodoremontno preduzeće“ u luci Izmail, gde su se, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, proizvodila i skladištila besposadna plovila.
Ministarstvo odbrane Rusije je u nedelju upozorilo da će ruske snage pojačati udare po objektima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na najavu Vladimira Zelenskog da će intenzivirati napade na ruske rafinerije.
U ruskom vojnom resoru naveli su da Vladimir Zelenski, izdavanjem naređenja za udare po civilnim objektima, snosi „punu ličnu i političku odgovornost“ za odgovorne mere Oružanih snaga Rusije.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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