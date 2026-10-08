Oglasio se Hubert Hurkač pred meč sa Novakom Đokovićem na mastersu u Šangaju

Poljski teniser Hubert Hurkač izjavio je danas da će predstojeći meč protiv Novaka Đokovića na masters turniru u Šangaju biti izazov i dodao da mu je pobeda protiv srpskog igrača na listi želja.

AP Photo/Maja Smiejkowska

Hurkač je danas u prvom kolu mastersa u Šangaju pobedio Australijanca Džejmsa Dakvorta sa 6:3, 7:6(4) i tako zakazao duel sa Đokovićem u drugoj rundi ovog turnira.

Đoković vodi protiv Hurkača sa 8:0 u pobedama.

"Biće to zanimljiv izazov. Na mojoj listi želja je da odigram dobar tenis protiv njega i dođem do pobede. On ih već ima nekoliko...", rekao je Hurkač.

"Moram dobro da serviram, da igram dobro sa osnovne linije i da dobro riterniram. Ponovo je osvojio titulu (u Pekingu). Uvek je zadovoljstvo deliti teren sa Novakom, tako velikim šampionom", rekao je poljski teniser.

Đoković u Šangaj dolazi posle osvojene titule na turniru u Pekingu, svoje 102. u karijeri, dok je Hurkač morao da preda meč polufinala Aleksu de Minoru.

"Definitivno se osećam bolje. U Pekingu sam imao problem sa mišićem, ali se sada osećam bolje. Mnogo sam radio na oporavku kako bih povratio energiju i spremio se za ovaj turnir, jer zaista volim da igram ovde", rekao je Poljak, koji je trenutno 34. na ATP listi.