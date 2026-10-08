Oglasio se Hubert Hurkač pred meč sa Novakom Đokovićem na mastersu u Šangaju
Poljski teniser Hubert Hurkač izjavio je danas da će predstojeći meč protiv Novaka Đokovića na masters turniru u Šangaju biti izazov i dodao da mu je pobeda protiv srpskog igrača na listi želja.
Hurkač je danas u prvom kolu mastersa u Šangaju pobedio Australijanca Džejmsa Dakvorta sa 6:3, 7:6(4) i tako zakazao duel sa Đokovićem u drugoj rundi ovog turnira.
Đoković vodi protiv Hurkača sa 8:0 u pobedama.
"Biće to zanimljiv izazov. Na mojoj listi želja je da odigram dobar tenis protiv njega i dođem do pobede. On ih već ima nekoliko...", rekao je Hurkač.
"Moram dobro da serviram, da igram dobro sa osnovne linije i da dobro riterniram. Ponovo je osvojio titulu (u Pekingu). Uvek je zadovoljstvo deliti teren sa Novakom, tako velikim šampionom", rekao je poljski teniser.
Đoković u Šangaj dolazi posle osvojene titule na turniru u Pekingu, svoje 102. u karijeri, dok je Hurkač morao da preda meč polufinala Aleksu de Minoru.
"Definitivno se osećam bolje. U Pekingu sam imao problem sa mišićem, ali se sada osećam bolje. Mnogo sam radio na oporavku kako bih povratio energiju i spremio se za ovaj turnir, jer zaista volim da igram ovde", rekao je Poljak, koji je trenutno 34. na ATP listi.
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