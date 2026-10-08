Politika

MIRNO I DOSTOJANSTVENO ZAVRŠIĆEMO ZAPOČETO Vučić u novom spotu liste "Ujedinjena Srbija": Ovo su ruke koje Srbiju drže na dlanu (VIDEO)

T.J.

08. 10. 2026. u 18:14

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MIRNO i dostojanstveno završićemo započeto, poručuje u novom spotu svoje liste Aleksandar Vučić, prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i njen nosilac.

МИРНО И ДОСТОЈАНСТВЕНО ЗАВРШИЋЕМО ЗАПОЧЕТО Вучић у новом споту листе Уједињена Србија: Ово су руке које Србију држе на длану (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram

U novom promotivnom spotu liste, Vučić kaže:

"Ovo su ruke koje Srbiju drže na dlanu.

Ovim rukama je posejano svako seme.

Izgrađen svaki put i svaka prilika.

Ove ruke su previjale rane.

Učile đake da ćirilicu pišu srcem.

Podigle decu i unuke.

Ovo su ruke koje svakoga dana grade našu zajedničku kuću.

I ovim rukama ćemo, mirno i dostojanstveno, završiti započeto."

Pogledajte sami kako zvuči poruka upućena svima koji svojim rukama grade Srbiju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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