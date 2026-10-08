PENTAGON SPREMA NOVU VOJNU OPERACIJU: Na meti Irana energetika i nuklearna postrojenja
AMERIKA Pentagon naložio je Centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, rekli su američki zvaničnici za portal Aksios, navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte.
Prema navodima Aksiosa, instrukcija Pentagona ne sadrži konkretan datum za početak napada, a američki predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku.
Prema izvorima portala, eventualni nastavak rata podrazumevao bi intenzivne vazdušne napade na iransku energetsku infrastrukturu, ključnu infrastrukturu i nuklearne objekte.
-Zadatak Ministarstva odbrane je da razvije vojne opcije i predstavi ih predsedniku - rekao je neimenovani zvaničnik Pentagona za Aksios.
Trampov tim za nacionalnu bezbednost sastao se u Kemp Dejvidu, gde je nekoliko sati razgovarao o ratu i drugim pitanjima.
Jedan izraelski zvaničnik rekao je za Aksios da je deo sastanka bio posvećen mogućem nastavku velikih vojnih operacija u Iranu.
Pregovori između SAD i Irana, prema navodima Aksiosa, nisu ostvarili napredak. Katarski posrednici i dalje čekaju odgovor Irana na američki protivpredlog koji uključuje zahteve u vezi sa nuklearnim programom Teherana.
Drugi izraelski zvaničnik rekao je da se sve više razgovara o mogućem nastavku velikih vojnih operacija u Iranu, ali da nije velika verovatnoća da će do toga doći pre izbora.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP PORUČIO DA BI IRAN MOGAO DA UNIŠTI DVA GRADA: To je mala cena koju treba platiti
06. 10. 2026. u 08:19
SAD ŠALjU DODATNE SNAGE U IZRAEL Vala: Potencijalne eskalacije uoči izbora u obe zemlje
04. 10. 2026. u 21:05
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O KIMU: Dobro je slagati se sa nekim kada ima 112 nuklearnih raketa
04. 10. 2026. u 12:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)