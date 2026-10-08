PENTAGON SPREMA NOVU VOJNU OPERACIJU: Na meti Irana energetika i nuklearna postrojenja

AMERIKA Pentagon naložio je Centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, rekli su američki zvaničnici za portal Aksios, navodeći da bi operacije mogle da obuhvate napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Prema navodima Aksiosa, instrukcija Pentagona ne sadrži konkretan datum za početak napada, a američki predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku.

Prema izvorima portala, eventualni nastavak rata podrazumevao bi intenzivne vazdušne napade na iransku energetsku infrastrukturu, ključnu infrastrukturu i nuklearne objekte.

-Zadatak Ministarstva odbrane je da razvije vojne opcije i predstavi ih predsedniku - rekao je neimenovani zvaničnik Pentagona za Aksios.

Trampov tim za nacionalnu bezbednost sastao se u Kemp Dejvidu, gde je nekoliko sati razgovarao o ratu i drugim pitanjima.

Jedan izraelski zvaničnik rekao je za Aksios da je deo sastanka bio posvećen mogućem nastavku velikih vojnih operacija u Iranu.

Pregovori između SAD i Irana, prema navodima Aksiosa, nisu ostvarili napredak. Katarski posrednici i dalje čekaju odgovor Irana na američki protivpredlog koji uključuje zahteve u vezi sa nuklearnim programom Teherana.

Drugi izraelski zvaničnik rekao je da se sve više razgovara o mogućem nastavku velikih vojnih operacija u Iranu, ali da nije velika verovatnoća da će do toga doći pre izbora.

(Tanjug)