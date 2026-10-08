Alkaraz više neće da ćuti: Pritiskaju nas! Sve ide u pogrešnom smeru

Vodeći ljudi ATP-a ponovo su na udaru.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je danas da su igrači primorani da nastupaju na previše turnira, preneo je danas Skaj sport.

- Jedan od razloga zbog kojih gledamo igrače, koji se povređuju jeste to što nas oni (zvaničnici ATP) ponekad previše pritiskaju da igramo veliki broj turnira i mečeva. To ide u pogrešnom smeru - rekao je Alkaraz novinarima u Šangaju.

Španski teniser je pre dva dana osvojio titulu u Tokiju, a u subotu će igrati meč prvog kola na Mastersu u Šangaju protiv Argentinca Huana Manuela Serundola.

- Spreman sam da prihvatim izazov ovog turnira. Ako pogledamo par godina unazad ovaj deo sezone nikada nije bio najbolji za mene. Samo želim da budem u dobroj formi za ovaj turnir, jer zaista želim da osvojim turnire. Trenutno mislim da je to dodatni podsticaj koji imam za ostatak sezone - izjavio je Alkaraz. Š

Španski teniser je tokom sezone imao problema sa povredama. On je pauzirao od aprila do avgusta zbog problema sa ručnim zglobom.