Alkaraz više neće da ćuti: Pritiskaju nas! Sve ide u pogrešnom smeru
Vodeći ljudi ATP-a ponovo su na udaru.
Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je danas da su igrači primorani da nastupaju na previše turnira, preneo je danas Skaj sport.
- Jedan od razloga zbog kojih gledamo igrače, koji se povređuju jeste to što nas oni (zvaničnici ATP) ponekad previše pritiskaju da igramo veliki broj turnira i mečeva. To ide u pogrešnom smeru - rekao je Alkaraz novinarima u Šangaju.
Španski teniser je pre dva dana osvojio titulu u Tokiju, a u subotu će igrati meč prvog kola na Mastersu u Šangaju protiv Argentinca Huana Manuela Serundola.
- Spreman sam da prihvatim izazov ovog turnira. Ako pogledamo par godina unazad ovaj deo sezone nikada nije bio najbolji za mene. Samo želim da budem u dobroj formi za ovaj turnir, jer zaista želim da osvojim turnire. Trenutno mislim da je to dodatni podsticaj koji imam za ostatak sezone - izjavio je Alkaraz. Š
Španski teniser je tokom sezone imao problema sa povredama. On je pauzirao od aprila do avgusta zbog problema sa ručnim zglobom.
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