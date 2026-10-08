Ovo Srbin mora da iskoristi - Otvara se prostor za Stankovića u Interu

Italijanski velikan ima problema sa povredama.

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Nije se Aleksandar Stanković (21) naigrao u Interu, otkako se letos vratio iz Klub Briža u transferu teškom 23 miliona evra. Srpski fudbaler dosad je odigrao samo dva meča u svim takmičenjima, odnosno na terenu je proveo tek 15 minuta, pa su već počele i kritike na račun trenera Kristijana Kivua (45) što mu ne daje priliku.

Međutim, posle tronedeljne reprezentativne pauze, kormilar "nero-azura" biće praktično prinuđen da se osloni i na našeg reprezentativca. Naime, centralni vezista Kurtis Džons (25) požalio se na povredu primicača desne godine, zbog čega ga očekuje pauza od najmanje mesec dana.

🚨🚨 NEW: Curtis Jones is INJURED. The midfielder has suffered an injury to his right adductors and will be out for one month. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤕 [via @GuarroPas] https://t.co/Cm6mbb7NgR — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 8, 2026

Englez je na "Đuzepe Meacu" stigao sa etiketom velikog pojačanja direktno iz Liverpula za 30 miliona evra, a upisao je dosad pet nastupa. Stručni štab nije želeo da žuri sa njim, kako bi se što bolje adaptirao na italijanski fudbal, ali sada će morati da se posveti rehabilitaciji i oporavku.

Propustiće Džons sigurno utakmice sa Parmom, Bolonjom, Fiorentinom i Venecijom u Seriji A, kao i duele Lige šampiona protiv Klub Briža i Šahtjora. To bi ujedno mogla da bude šansa za Stankovića. Milanski klub će u naredne tri nedelje odigrati čak sedam mečeva i stručni štab moraće da pravi rotacije u timu.

Dobra vest za Inter je povratak turskog asa Hakana Čalhanoglua, a pored sina Dejana Stankovića, u konkurenciji za mesto u veznom redu su još Nikolo Barela, Pjotr Tjelinski, Henrik Mihktarijan i Petar Sučić.