Fudbal

Ovo Srbin mora da iskoristi - Otvara se prostor za Stankovića u Interu

М. З.

08. 10. 2026. u 18:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Italijanski velikan ima problema sa povredama.

Ово Србин мора да искористи - Отвара се простор за Станковића у Интеру

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije se Aleksandar Stanković (21) naigrao u Interu, otkako se letos vratio iz Klub Briža u transferu teškom 23 miliona evra. Srpski fudbaler dosad je odigrao samo dva meča u svim takmičenjima, odnosno na terenu je proveo tek 15 minuta, pa su već počele i kritike na račun trenera Kristijana Kivua (45) što mu ne daje priliku.

Međutim, posle tronedeljne reprezentativne pauze, kormilar "nero-azura" biće praktično prinuđen da se osloni i na našeg reprezentativca. Naime, centralni vezista Kurtis Džons (25) požalio se na povredu primicača desne godine, zbog čega ga očekuje pauza od najmanje mesec dana.

Englez je na "Đuzepe Meacu" stigao sa etiketom velikog pojačanja direktno iz Liverpula za 30 miliona evra, a upisao je dosad pet nastupa. Stručni štab nije želeo da žuri sa njim, kako bi se što bolje adaptirao na italijanski fudbal, ali sada će morati da se posveti rehabilitaciji i oporavku.

Propustiće Džons sigurno utakmice sa Parmom, Bolonjom, Fiorentinom i Venecijom u Seriji A, kao i duele Lige šampiona protiv Klub Briža i Šahtjora. To bi ujedno mogla da bude šansa za Stankovića. Milanski klub će u naredne tri nedelje odigrati čak sedam mečeva i stručni štab moraće da pravi rotacije u timu.

Dobra vest za Inter je povratak turskog asa Hakana Čalhanoglua, a pored sina Dejana Stankovića, u konkurenciji za mesto u veznom redu su još Nikolo Barela, Pjotr Tjelinski, Henrik Mihktarijan i Petar Sučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CECA PONOVO NA VRHU: I to pesmom starom 25 godina

CECA PONOVO NA VRHU: I to pesmom starom 25 godina