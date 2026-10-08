MOSKVA JASNO UPOZORILA EU: Takvi postupci pojačavaju rizik od incidenata i dalje eskalacije
NAGOMILAVANjE vojnog potencijala zemalja EU duž granica sa Rusijom povećava verovatnoću nenamernih incidenata, izjavio je za RIA Novosti direktor Departmana za evropske probleme Ministarstva spoljnih poslova Rusije Vladislav Maslenjikov.
- Nagomilavanje evropskog vojnog potencijala duž naših granica povećava verovatnoću nenamernih incidenata i pojačava neizvesnost u pogledu dalje eskalacije - istakao je on.
Dodao je i da najnovije inicijative EU predviđaju aktivno učešće Kijeva.
Kako je naglasio Maslenjikov, ujedinjenje napora Brisela i Kijeva služi glavnom političkom cilju – pojačavanju konfrontacije sa Moskvom u pokušaju da joj se, po svaku cenu i uprkos svim posledicama po sopstveno stanovništvo, nanese "strateški poraz".
- Suvišno je govoriti da je taj pokušaj osuđen na propast - poručio je on.
Prema njegovim rečima, u zapadnoj javnosti se trenutno aktivno plasira teza o neophodnosti priprema za mogući oružani sukob sa Rusijom u narednih nekoliko godina.
Krajem septembra, na sastanku ministara spoljnih poslova i odbrane zemalja Evropske unije u Briselu, odobreno je nekoliko zajedničkih odbrambenih projekata: inicijativa za bespilotne letelice, uspostavljanje sistema pomorske odbrane, svemirsko izviđanje, sistem protivraketne odbrane nezavisan od SAD, kao i jačanje granica.
Predsednik Vladimir Putin je više puta naglašavao da Moskva ne namerava da započinje sukob sa zapadnim državama, ali da političari u tim zemljama redovno plaše stanovništvo navodnom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa svojih unutrašnjih problema.
(RT Balkan)
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