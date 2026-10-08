NAGOMILAVANjE vojnog potencijala zemalja EU duž granica sa Rusijom povećava verovatnoću nenamernih incidenata, izjavio je za RIA Novosti direktor Departmana za evropske probleme Ministarstva spoljnih poslova Rusije Vladislav Maslenjikov.

Foto: Isai Hernández / Panthermedia / Profimedia

- Nagomilavanje evropskog vojnog potencijala duž naših granica povećava verovatnoću nenamernih incidenata i pojačava neizvesnost u pogledu dalje eskalacije - istakao je on.

Dodao je i da najnovije inicijative EU predviđaju aktivno učešće Kijeva.

Kako je naglasio Maslenjikov, ujedinjenje napora Brisela i Kijeva služi glavnom političkom cilju – pojačavanju konfrontacije sa Moskvom u pokušaju da joj se, po svaku cenu i uprkos svim posledicama po sopstveno stanovništvo, nanese "strateški poraz".

- Suvišno je govoriti da je taj pokušaj osuđen na propast - poručio je on.

Prema njegovim rečima, u zapadnoj javnosti se trenutno aktivno plasira teza o neophodnosti priprema za mogući oružani sukob sa Rusijom u narednih nekoliko godina.

Krajem septembra, na sastanku ministara spoljnih poslova i odbrane zemalja Evropske unije u Briselu, odobreno je nekoliko zajedničkih odbrambenih projekata: inicijativa za bespilotne letelice, uspostavljanje sistema pomorske odbrane, svemirsko izviđanje, sistem protivraketne odbrane nezavisan od SAD, kao i jačanje granica.

Predsednik Vladimir Putin je više puta naglašavao da Moskva ne namerava da započinje sukob sa zapadnim državama, ali da političari u tim zemljama redovno plaše stanovništvo navodnom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa svojih unutrašnjih problema.

(RT Balkan)

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