UZBUNA NA GRANICI LETONIJE: Naoružani muškarci gurali migrante ka EU, pa upali u zemlju

GRUPA od najmanje 20 migranata pokušala je da ilegalno pređe granicu iz Belorusije u Letoniju, u pratnji naoružanih, maskiranih muškaraca koji su pretili letonskim vojnicima, saopštile su Nacionalne oružane snage Letonije.

Foto: printskrin/rt.com

Letonska vojska je uspela da zaustavi taj pokušaj prelaska; međutim, prema njihovim navodima, ovaj incident se razlikovao od brojnih prethodnih slučajeva jer je provokacija bila naročito agresivna.

Maskirani muškarci koji su pratili migrante ostali su na beloruskoj strani granice. Bili su naoružani, pretili su letonskim vojnicima i aktivno gurali migrante ka Letoniji, navodi letonski javni servis LSM.

Nekoliko sati kasnije, maskirane osobe su prešle granicu i ušle na teritoriju Letonije.

Tamo su oštetile elektro-razvodni ormar i ukrale dve nadzorne kamere, nakon čega su se vratile u Belorusiju pre dolaska letonskih graničara.

Letonski ministar unutrašnjih poslova Janis Dombrava uputio je upozorenje Minsku zbog tog incidenta.

- Belorusija treba da shvati da takvi incidenti mogu dovesti do ozbiljnijih posledica po samu Belorusiju - rekao je Dombrava.

Za sada nema potvrde da su naoružani muškarci bili pripadnici beloruskih bezbednosnih službi.

Šef letonske granične službe, Guntis Pujats, izjavio je da postoji mogućnost da je reč o pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa koje prebacuju migrante preko granice i koriste podršku beloruskih službi.

Pujats je takođe upozorio da je u poslednje vreme zabeležen veliki broj slučajeva sabotaže IT i nadzorne infrastrukture na granici.

Letonske vlasti smatraju da taj incident pokazuje kako se situacija na granici sa Belorusijom pogoršava.

Vojska tvrdi da se ilegalna migracija koristi kao sredstvo pritiska na Letoniju, ali i na spoljnu granicu Evropske unije i NATO-a.

(Jutarnji list)