RUSI OSUJETILI NOVI NAPAD UKRAJINE: Oboreno skoro 400 dronova
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 399 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Lipecke, Orlovske, Orenburške, Penzenske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Tulske i Uljanovske oblasti, Moskovskog regiona, Baškortostana, Krima i Tatarstana, kao i iznad Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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