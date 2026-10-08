Svet

RUSI OSUJETILI NOVI NAPAD UKRAJINE: Oboreno skoro 400 dronova

В.Н.

08. 10. 2026. u 09:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 399 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСИ ОСУЈЕТИЛИ НОВИ НАПАД УКРАЈИНЕ: Оборено скоро 400 дронова

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Lipecke, Orlovske, Orenburške, Penzenske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Tulske i Uljanovske oblasti, Moskovskog regiona, Baškortostana, Krima i Tatarstana, kao i iznad Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"