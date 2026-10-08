Real Madrid odredio cenu! Kilijan Mbape je na prodaju

FK Real Madrid odredio cenu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Kilijan Mbape je na prodaju! Kraljevski klub će najverovatnije uskoro ostati bez svog najboljeg golgetera.

Iako je stigao pre nešto više od dve godine, francuski as ozbiljno razmatra odlazak sa Santjago Bernabeua zbog nezadovoljstva klupskim rezultatima, ali i sve zategnutijih odnosa sa upravom i stručnim štabom.

Mbape ima ugovor do leta 2029. godine, ali je frustriran činjenicom da u prve dve sezone nije osvojio ni La Ligu ni Ligu šampiona, iako je individualno briljirao (prošle sezone 42 gola na 44 utakmice).

Za njegove usluge od ranije su zainteresovani Arsenal i Liverpul, ali posao neće biti jednostavan – Real za svog superstara neće ni razmatrati ponude manje od 200 miliona evra.