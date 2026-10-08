MALI POSETIO "KOLUBARU": "Nastavićemo da ulažemo u rudarstvo i bolje uslove rada" (VIDEO)

Ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, objavio je na Instagramu snimak iz Rudarskog basena "Kolubara", gde je razgovarao sa rudarima o uslovima rada, bezbednosti, zaradama, kao i aktuelnim dešavanjima u energetici i rudarstvu.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Uz video sa posete, ministar je objavio poruku u kojoj je istakao značaj rudara za energetsku bezbednost i privredu Srbije, a potom pozvao građane da izađu na izbore 25. oktobra i glasaju za listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

- Danas sam u Rudarskom basenu „Kolubara“ imao priliku da upoznam hrabre, odgovorne i požrtvovane ljude, naše rudare. Da razgovaram sa onima čiji je posao težak, ali neophodan, da im poželim sreću u poslu i da im se zahvalim na predanom radu i istrajnosti. Izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju, uslovi rada i bezbednost rudara, kao i aktuelna dešavanja u energetici i rudarstvu, bili su tema razgovora. Naravno dotakli smo se i uslova rada, rasta zarada i još boljeg životnog standarda ovih hrabrih ljudi. Poručio sam im da je njihov posao važan za energetsku bezbednost i privredu Srbije i da ćemo zato nastaviti sa ulaganjem u rudarstvo. Želimo dodatno da motivišemo sve ljude zaposlene u rudarskoj proizvodnji i da im pokažemo koliko su nam važni i koliko smo im zahvalni. I zato je važno izaći na izbore 25. oktobra i dati glas za listu pod brojem jedan, listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija". To je glas za mir, stabilnost i ekonomski napredak. Za nova radna mesta, veće plate, za bolji životni standard. To je glas za nastavak ulaganja u rudarstvo, za bolje uslove rada. To je glas za odgovorno rudarstvo. To je glas za bolji život naših rudara - napisao je Mali.