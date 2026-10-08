TENISKI SVET ZAPANJEN! Evo šta je Danil Medvedev uradio nakon što je izbačen sa turnira
Ruski teniser Danil Medvedev ponovo se našao u centru pažnje svetske sportske javnosti, ali ovoga puta ne samo zbog svog karakterističnog „kratkog fitilja“, već i zbog nesvakidašnjeg gesta kajanja koji je usledio nakon velikog incidenta na ATP turniru serije 500 u Pekingu.
Iskusni Rus je tokom dramatičnog i napetog polufinalnog meča izgubio kontrolu nad emocijama posle jednog izgubljenog poena. Nalazeći se u rezultatskom zaostatku i na korak od poraza, Medvedev je u naletu besa snažno udario lopticu i lansirao je pravo na tribine. Nažalost, loptica je velikom brzinom pogodila jednog od navijača direktno u glavu.
Sudija i supervizor turnira nisu imali izbora. Nakon kraćih konsultacija na terenu, preneli su Rusu surovu odluku — zbog strogog poštovanja bezbednosnih pravila na ATP turu, usledila je automatska diskvalifikacija. Dok je šokirani Medvedev pakovao rekete, povređeni navijač je uz pomoć prijatelja, držeći se za glavu, napustio stadion kako bi mu se ukazala pomoć.
Ovaj nepromišljeni potez skupo je koštao trenutnog favorita. Pored toga što je automatski izgubio 200 ATP bodova i 200.000 dolara zarađenih plasmanom u polufinale, Medvedev će morati da plati i dodatnu novčanu kaznu zbog nesportskog ponašanja u iznosu od čak 60.000 dolara.
Međutim, ono što je usledilo dva dana kasnije potpuno je bacilo u drugu stranu samu diskvalifikaciju i postalo glavna tema u Pekingu. Svestan svoje greške, ruski teniser je lično locirao navijača, koji se i dalje nalazio u bolnici na ispitivanjima, i otišao u privatnu posetu.
Kao znak izvinjenja, Medvedev mu je poklonio svoj profesionalni reket na kojem je svojeručno napisao kratku, ali iskrenu poruku: „Žao mi je“. Ovaj džentlmenski čin i brza reakcija van terena naišli su na velike pohvale teniskih fanova širom sveta, koji ističu da je Danil pokazao svoje ljudsko lice i preuzeo punu odgovornost za svoje postupke.
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