OD BEOČINA DO VETERNIKA I KAĆA: Vučević posetio vredne domaćine i privrednike koji grade bolju budućnost za našu zajednicu (FOTO)
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, tokom obilaska Beočina, Veternika i Kaća razgovarao je sa privrednicima o njihovom poslovanju, izazovima i mogućnostima za dalji razvoj lokalne privrede.
- Današnji dan započeo sam sastankom sa privrednicima i vinarima iz opštine Beočin. Razgovarali smo o njihovom poslovanju, izazovima sa kojima se suočavaju i planovima za dalji razvoj - rekao je Vučević.
Vučević je istakao značaj podrške lokalnim preduzetnicima i proizvođačima, naglašavajući njihovu ulogu u životu i razvoju lokalne zajednice.
- Iza svakog malog preduzeća i porodične vinarije stoje veliki trud, znanje i posvećenost. Zato je važno da čujemo njihove potrebe i podržimo ih da razvijaju posao, otvaraju nova radna mesta i sačuvaju tradiciju ovog kraja.
Govoreći o susretu, Vučević je zahvalio domaćinima na prijemu i razgovoru, uz poruku o važnosti saradnje.
- Hvala domaćinima na toplom dočeku i otvorenom razgovoru. Najbolja rešenja pronalazimo kada slušamo jedni druge i radimo zajedno.
Obilazak Novog Sada Vučević je započeo razgovorom sa privrednicima iz Veternika, i, kako je istakao, “čestitim ljudima i vrednim domaćinima koji svojim radom grade bolju budućnost za svoje porodice i našu zajednicu”.
- Iza svakog njihovog posla stoje godine truda, odricanja i upornosti. Zato je važno da čujemo sa kakvim se izazovima suočavaju, kakve planove imaju i kako možemo da im pomognemo da nastave da se razvijaju - rekao je on.
Na kraju susreta, Vučević je zahvalio domaćinima, uz poruku o značaju podrške lokalnoj privredi.
- Hvala domaćinima na toplom dočeku i iskrenom razgovoru. Podrška domaćim privrednicima je ulaganje u nova radna mesta, snažniji Novi Sad i bolji život naših građana - rekao je Vučević.
U nastavku dana Vučević je razgovarao sa privrednicima iz Kaća, sa kojima je razgovarao o njihovom poslovanju, svakodnevnim izazovima i planovima za budućnost.
Govoreći o temama razgovora, Vučević je istakao značaj toga da se čuju iskustva i predlozi ljudi koji se neposredno bave privredom.
- Razgovarali smo o svakodnevnim izazovima, planovima i mogućnostima za dalji razvoj. Važno je da čujemo njihova iskustva i predloge, jer oni najbolje znaju šta im je potrebno da bi mogli da ulažu, zapošljavaju i napreduju. Hvala na srdačnom dočeku i otvorenom razgovoru. Kać ima vredne ljude čiji rad zaslužuje poštovanje i podršku! - Vučević je zahvalio domaćinima na prijemu i otvorenom razgovoru.
BONUS VIDEO: Vučević na Svenarodnom saboru u Nišu
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