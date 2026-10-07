UZBUNA U BRITANSKOJ OBAVEŠTAJNOJ SLUŽBI: Špijunski skandal u Nemačkoj potresa London

BRITANSKE obaveštajne službe istražuju da li su njihove poverljive informacije i izvori ugroženi nakon hapšenja bivšeg šefa nemačke obaveštajne službe Augusta Haninga i sadašnjeg visokog zvaničnika službe, imenovanog samo kao Manfred D, zbog sumnje na špijunažu i izdaju.

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Nemačko savezno tužilaštvo sumnja da je Manfred D. tokom više godina Haningu dostavio oko 2.000 dokumenata Savezne obaveštajne službe Nemačke (BND), od kojih su mnogi sadržali poverljive informacije namenjene isključivo internoj upotrebi, prenose mediji.

Prema navodima tužilaštva, njih dvojica su 2010. godine postigli finansijski dogovor prema kojem je Manfred D. trebalo kontinuirano da dostavlja obaveštajne podatke bivšem šefu.

Nemački bezbednosni izvori navode da su među informacijama kojima su osumnjičeni imali pristup bili i podaci stranih partnerskih obaveštajnih službi, što je izazvalo zabrinutost da su mogli da budu ugroženi britanski i američki izvori i operacije.

Procene bezbednosnih službi ukazuju da bi MI6, Štab vladinih komunikacija (GCHK) i američke agencije mogle da sprovedu detaljne revizije svih osetljivih informacija koje su delile sa evropskim partnerima.

Prema navodima nemačkih medija, procurele informacije uključuju podatke o iranskom nuklearnom programu, ruskoj vojsci i poverljivom materijalu stranih partnerskih službi.

Tužilaštvo navodi da je Haning jednom prilikom koristio obaveštajne podatke koje mu je dostavio Manfred D. za izradu analize za stranog obaveštajnog zvaničnika.



Bivši obaveštajni oficir MI6 Metju Dan rekao je da će britanske službe sada proveravati informacije koje su delile sa BND-om i procenjivati da li su ugroženi njihovi izvori i operacije.

Takođe je ocenio da bi bio veoma iznenađen ukoliko bi slučaj dugoročno ugrozio saradnju MI6 i BND-a, navodeći da se prilikom razmene obaveštajnih podataka primenjuju mehanizmi zaštite izvora.

(Sputnjik)