ZATVORENIK je priznao da je, dok je služio u Oružanim snagama Ukrajine, počeo da pravi probleme jer nije želeo da služi. Rezultat je bio suprotan – odmah je poslat na prvu liniju fronta.

MOD Rusije

Ruski vojnici su zarobili ukrajinskog fudbalera iz Prve lige, Jegora Azbukina. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak razgovora sa zarobljenikom.

Azbukin je izjavio da je mobilisan 2024. godine dok je gurao dečja kolica u blizini svoje kuće. Naveo je da je, uprkos zdravstvenim problemima (na levom oku ima svega pet procenata vida), ipak raspoređen u vojsku – konkretno u 5. granični odred Oružanih snaga Ukrajine. Lekarski pregled je, kako je naglasio, bio samo formalnost.

Nakon obuke, Jegor Azbukin je prvobitno bio upućen daleko od linije fronta, gde je obezbeđivao vozila u blizini grada Lebedin u Sumskoj oblasti. Zarobljenik je priznao da je počeo da pravi probleme jer nije želeo da služi vojni rok. Rezultat je bio upravo suprotan – odmah je prebačen na liniju fronta u Šostkinskom okrugu Sumske oblasti.

Njegov zadatak tamo bio je utvrđivanje položaja, ali je područje na kojem je radio napadnuto od strane snaga grupe „Sever”. Azbukin je pobegao, izgubio se u šumi i na kraju se dobrovoljno predao ruskim snagama.

Jegor Azbukin je istakao korektan i dostojanstven odnos pripadnika Oružanih snaga Rusije prema zarobljenicima.

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