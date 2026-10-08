Fudbal

Doneta odluka! Čeferin dobio jednoglasnu podršku

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2026. u 17:26

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Aktuelni predsednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandar Čeferin prihvatio je da se kandiduje za novi mandat na čelu evropske kuće fudbala, saopštila je danas UEFA.

Донета одлука! Чеферин добио једногласну подршку

FOTO: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

U saopštenju se navodi da je na sastanku u Berlinu, Čeferin saopštio predsednicima i generalnim sekretarima svih 55 nacionalnih saveza, koje su članice UEFA, da će se kandidovati za još jedan, poslednji mandat i nastaviti da vodi organizaciju i posle 2027. godine. 

- Tokom prethodnih meseci, oni su od njega jednoglasno tražili da preispita svoju raniju odluku da se ponovo ne kandiduje. Čeferin je pristao na to i potvrdio nameru da se kandiduje za novi mandat na 51. redovnom Kongresu UEFA u Astani (Kazahstan), 22. aprila 2027. godine. Njegova odluka usledila je i nakon brojnih izraza podrške i ohrabrenja od strane drugih aktera u evropskom fudbalu - saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA.

- Želim da zahvalim nacionalnim savezima na ukazanom poverenju. Poslednjih godina suočavali smo se sa izuzetnim izazovima i savladavali ih kao jedan tim. Pred nama je još mnogo važnog posla, zbog čega sam prihvatio njihov zahtev. Moja ambicija ostaje nepromenjena: da očuvam jedinstvo evropskog fudbala, ojačam našu igru i ostavim UEFA spremnu za buduće generacije. Takođe sam duboko zahvalan svojoj porodici. Ova odluka i od njih zahteva mnogo, a ne bih mogao da je donesem bez njihovog razumevanja i podrške - izjavio je Čeferin, prenela je UEFA.

U saopštenju se navodi da će naredni sastanak 55 nacionalnih asocijacija UEFA-e biti održan pre 17. novembra ove godine.

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