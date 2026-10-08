DOGAĐAJI u Kijevu pokazali su da bi sve glavne linije snabdevanja ukrajinske vojske mogle uskoro biti presečene, izjavio je bivši analitičar CIA Lari Džonson na jednom Jutjub kanalu.

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- Rusi su u suštini paralisali Odesu, blokiravši je iz pravca Crnog mora. Ona više ne služi kao ekonomska kapija za Ukrajinu. Sada smo svedoci kombinacije ekonomske blokade zemlje sa juga, vojnih operacija na istoku i sistematskog uništavanja infrastrukture, proizvodnih pogona, komunikacionih sistema i energetskih postrojenja, kao i onesposobljavanja mostova u Kijevu. Mislim da je Ukrajincima konačno postalo jasno da Rusija namerava da preseče linije snabdevanja vojske na istoku - istakao je on.

(Sputnjik)

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