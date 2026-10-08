SKANDAL U BRAZILU! Sumnjive trenerske licence, pominje se i Rambo Petković
Podigla se velika prašina u zemlji fudbala, sambe i kafe.
Haos u Brazilu, pošto je otkrivena mreža za prodaju sumnjivih trenerskih licenci. Veliki broj čuvenih fudbalera je na meti skoro dvogodišnje istrage, a među njima je i legendarni Dejan Rambo Petković (54).
Naime, portal "UOL" došao je do ekskluzivnih informacija i saznanja o ovom slučaju. Navodno je bivši fudbaler Veleza, Boke juniors, Palmeirasa, Flamenga i Estudijantesa Alehandro Mankuso (58) zainteresovanim kandidatima nudio ubrzano dobijanje četiri licence Argentinskog udruženja fudbalskih trenera (ATFA) za 100.000 brazilskih reala, što je oko 16.000 evra. Sporna dokumenta, uključujući i najvišu Pro licencu, navodno su dostavljana poštom za manje od deset dana, iako zvanični program obuke od početnog do najvišeg nivoa traje približno tri godine.
Usluge koje je nudio bivši argentinski reprezentativac koristili su i brojni poznati fudbaleri, od kojih su se mnogi kasnije našli pod istragom. Policija je u julu 2025. godine proveravala šest trenerskih licenci, među kojima su bile one izdate brazilskim asovima - Felipeu Melu, Robertu Asisu i Robertu Karlosu, a postupkom je bio obuhvaćen i čuveni srpski as Dejan Petković.
Upravo je Melo posumnjao u regularnost dokumentacije i zatražio objašnjenje od nekadašnjeg veziste, a čak je uspeo i da dobije novac nazad. S druge strane, Karlos je preko svojih predstavnika potvrdio da je licence i odgovarajuću legitimaciju dobio poštom, ali da ih nikada nije koristio, jer nije završio obuku.
Povodom čitavog slučaja oglasio se i KONMEBOL, koji je pojasnio da je izdavanje trenerskih licenci isključivo u nadležnosti nacionalnih fudbalskih saveza, nakon što kandidati ispune sve propisane uslove. Iz Konfederacije Južne Amerike poručili su da se postupak odvija direktno između trenera i nadležnih saveza, bez obzira na to što pojedine obrazovne institucije imaju njihovo zvanično odobrenje za sprovođenje obuke.
Zanimljivo, iz ATFA su saopštili da Mankuso nema nikakvu zvaničnu funkciju u organizaciji, niti ovlašćenje da izdaje licence u njeno ime. Potvrdili su da je slučaj bio predmet istrage argentinskih vlasti, ali da je postupak obustavljen u decembru 2025. Federalni sud je, na zahtev tužilaštva, zatvorio slučaj zbog nepostojanja krivičnog dela, nakon što tokom istrage i pretresa prostorija ATFA nisu pronađeni dokazi o nezakonitim radnjama.
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