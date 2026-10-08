KO JE ZAPALIO BANER SNS-A NA VRAČARU I ZAŠTO SE ĆUTI? Nasilje nad političkim neistomišljenicima postaje sve opasnije! (VIDEO)

PALjENjE banera sa natpisom „Ujedinjena Srbija“ u blizini Hrama Svetog Save još jednom je otvorilo pitanje dokle može da ide politička netrpeljivost i šta je sledeće. Posle napada na stranačke prostorije, fizičkih obračuna sa aktivistima i pokušaja sprečavanja političkih neistomišljenika da organizuju štandove, sada je u centru Beograda zabeležen i požar koji je mogao da ugrozi bezbednost građana.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako na Vračaru, nedaleko od Hrama Svetog Save, gori veliki baner sa natpisom „Ujedinjena Srbija“, povezan sa Srpskom naprednom strankom.

Prizor zapaljenog banera u gusto naseljenom delu prestonice izaziva ozbiljnu zabrinutost, posebno imajući u vidu da je reč o prostoru kojim svakodnevno prolazi veliki broj građana.

I dok se postavlja pitanje ko je odgovoran za ovaj čin, javnost još nema odgovor na ono najvažnije: ko je zapalio baner, sa kojim motivom i da li su nadležni organi identifikovali počinioce?

Zar je potrebno da neko strada da bi se shvatilo koliko ovakvo ponašanje može biti opasno?

Od paljenja stranačkih prostorija do zapaljenog banera – dokle više?

Ovaj događaj ne može se posmatrati izvan atmosfere političkih sukoba koja već duže vreme potresa Srbiju.

Podsetimo, tokom prethodnih meseci zabeleženi su napadi na prostorije Srpske napredne stranke, njihovo demoliranje i paljenje, kao i incidenti u kojima su stranački aktivisti bili izloženi fizičkim napadima.

Istovremeno, političke tenzije pratile su i pokušaje sprečavanja aktivista SNS-a da postavljaju informativne štandove i razgovaraju sa građanima.

Paljenje prostorija, razbijanje izloga, napadi na aktiviste, sprečavanje političkog delovanja, a sada i zapaljeni baner – dokle će nasilje biti sredstvo političkog obračuna?

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi incidenti događaju u atmosferi u kojoj se politički neistomišljenici sve češće ne doživljavaju kao ljudi sa drugačijim stavovima, već kao protivnici kojima treba uskratiti pravo da javno zastupaju svoja uverenja.

Zašto se ćuti i gde su reakcije nadležnih?

Dodatnu zabrinutost izaziva pitanje odgovornosti za incident na Vračaru. Reč je o jednom od centralnih delova Beograda, u kojem postoje brojne kamere za video-nadzor, zbog čega se opravdano postavlja pitanje da li su pregledani snimci i preduzete mere za identifikaciju odgovornih.

Kada će policija i tužilaštvo obavestiti javnost o okolnostima ovog događaja? Da li je pokrenuta istraga? Da li je utvrđeno ko je podmetnuo požar i da li iza svega stoji politički motiv?

Odgovori na ova pitanja važni su ne samo zbog uništenog banera već i zbog bezbednosti svih građana.

Da li politička mržnja postaje opravdanje za nasilje?

Posebno je problematično kada se nasilje prema pripadnicima jedne političke opcije relativizuje ili prećutkuje samo zato što se neko ne slaže sa njihovim stavovima.

Pravo na protest, političku kritiku i neslaganje sa vlašću ne podrazumeva pravo na uništavanje tuđe imovine, zastrašivanje aktivista ili fizičke napade.

Niko nema pravo da drugome uskraćuje političke slobode samo zato što mu se ne dopada stranka koju podržava.

Zato je neophodno utvrditi ko je odgovoran, ali i poslati nedvosmislenu poruku da političko nasilje ne sme imati opravdanje, bez obzira na to sa koje strane dolazi.

Pitanje je koliko još požara, napada i ugrožavanja bezbednosti građana treba da se dogodi pre nego što nasilje nad političkim neistomišljenicima prestane da se tretira kao prihvatljiv oblik političke borbe.