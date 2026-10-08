VUČIĆ UPUTIO MOĆNU PORUKU NARODU: Moramo da odbranimo državu, a to se radi olovkom i papirom

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" je na kraju emisije na TV "Informer" uputio važnu poruku građanima.

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- Hoću da se zahvalim svima vama, poštovani građani Srbije. Da vam kažem jedno veliko hvala što ste se borili i što se i danas borite da sačuvamo sve ključne vrednosti društva, naše porodice i naše države. Da odbranimo državu, država nije igračka, a to se radi olovkom i papirom. Nama nisu potrebne sekire, nama nisu potrebne pesnice, nama je potrebno strpljenje, trpeljivost, olovka i papir. I hvala za svu ljubav, za svaku vrstu podrške. Ja sam srećan što zajedno sa vama,a što ispred vas mogu da se borim protiv onih iznutra i spolja koji žele da nam državu unište. Ponosan sam zbog toga i uvek ću biti sa vama. Nikada neću odustati. Molim vas da radimo još napornije, snažnije i da pokušamo da ih pobedimo 25. - rekao je Vučić.